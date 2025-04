A2 im Ruhrgebiet nach Lkw-Brand gesperrt ++ Langer Stau

Dramatische Szenen am Donnerstagmorgen (3. April) auf der A2 im Ruhrgebiet. Aus bisher ungeklärter Ursache hat ein Lkw gegen 5.40 Uhr zwischen Hamm und Hamm-Uentrop Feuer gefangen.

Der Fahrer konnte sein mit Reifengranulat beladenen Laster noch auf den Seitenstreifen lenken und sich aus der Fahrerkabine befreien. Kurz danach stand der Lkw schon in Vollbrand. Die Polizei musste die Autobahn für die Löscharbeiten in Fahrtrichtung Hannover komplett sperren. Die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Hinter der Unfallstelle auf der A2 im Ruhrgebiet bildete sich ein kilometerlanger Stau.

A2 im Ruhrgebiet: Mega-Stau nach Lkw-Brand

Die Feuerwehr Hamm stand am Donnerstagmorgen vor einer schwierigen Herausforderung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand nicht nur der Lkw in Flammen. Das Feuer hatte in der Zwischenzeit schon auf ein angrenzendes Waldstück übergegriffen, wie ein Sprecher der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN mitteilte.

Nach rund zwei Stunden sei das Feuer aber weitestgehend besiegt. „Es laufen noch die Nachlöscharbeiten“, so der Polizeisprecher. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Zunächst müsse A2 im Ruhrgebiet vom Löschschaum befreit und mögliche Fahrbahn-Schäden begutachtet werden. Gegen 8 Uhr dann die erlösende Nachricht: Der linke Fahrstreifen konnte freigegeben werden. Zu diesem Zeitpunkt staute es sich hinter der Unglücksstelle auf zehn Kilometern. Autofahrer brauchten dadurch 1,5 Stunden länger.

Die Einsatzkräfte rieten dazu, die A2 im Ruhrgebiet, wenn möglich, weiträumig zu umfahren. Als Alternativrouten bieten sich ab dem Kreuz Kamen die A1 Richtung Osnabrück sowie die A44 Richtung Kassel an. In beiden Fällen dient die A33 anschließend als Verbindung zurück zur A2 am Kreuz Bielefeld.

Warnung vor Brandrauch

Die Feuerwehr hatte über die Warnapp NINA vor der massiven Rauchwolke gewarnt. Demnach kam es durch den Brand nicht nur zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Auch gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Brandgase konnten nicht ausgeschlossen werden.

Anwohner in Hamm Rhynern wurde geraten, sich in dem betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume zu begeben. „Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab“, riet die Feuerwehr Hamm. Die Polizei hat derweil die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.