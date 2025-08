Lidl legt vor – zieht Kaufland jetzt nach? Supermarkt-Kette klärt auf

Wenn man regelmäßig bei Kaufland seinen Wocheneinkauf erledigt, kann es sich hier und da lohnen, auch mal einen Blick in die nächste Lidl-Filiale zu werfen. Beide Unternehmen sind Töchter der Schwarz-Gruppe und dadurch nicht unbedeutend miteinander verbunden. Entsprechend nachvollziehbar ist daher die Erwartungshaltung, dass beide Einzelhändler hier und da auf dieselben Einkaufstrends setzen.

Lidl prescht mit so einem Trend aktuell vor: Ab dem 4. August bietet der Discounter einen digitalen Pfandbon an. Da dürften sich einige Kunden die Frage stellen, ob die Schwarz-Gruppe bei Kaufland eine ähnliche Neuerung plant – vorausgesetzt natürlich, das Konzept kommt bei den Lidl-Kunden gut an.

Kaufland schaut bei Lidl ganz genau hin

Aber wie funktioniert das ganze mit dem digitalen Pfandbon eigentlich? Zunächst einmal keine Sorge – wer weiterhin ganz „oldschool“ seinen ausgedruckten Pfandbon erhalten und an der Kasse einlösen will, kann das bei Lidl auch weiterhin tun. Die digitale Variante gibt es ab dem 4. August lediglich als freiwillige Option am Pfandautomaten.

Wer den digitalen Pfandbon nutzen will, benötigt vor allem erstmal die Lidl-Plus-App. Ohne die Anwendung auf dem Smartphone geht hier gar nichts. Damit muss man am Pfandautomat nämlich dann einen QR-Code scannen. Dadurch wird der Pfandbon in der Lidl-Plus-App gespeichert und kann später wie gewohnt an der Kasse vorgezeigt und mit verrechnet werden.

Dabei ist es egal, in welcher Lidl-Filiale du den Pfandbon einlösen willst. In Hamburg Pfand abgeben, den digitalen Beleg aber in Berlin an der Lidl-Kasse einlösen? Geht! Mehr Infos zum neuen digitalen Lid-Pfandbon findest du hier <<<

Kaufland hat das Thema „im Blick“

Da stellen sich einige Kaufland-Kunden natürlich die Frage, ob ihr Supermarkt dieses Konzept vom Discounter-Kollegen nicht auch übernehmen könnte. Schließlich gehören beide derselben Unternehmensgruppe an – und auch Kaufland verfügt über eine eigene App, über die man einen QR-Code am Pfandautomaten scannen könnte.

Unsere Redaktion hat bei Kaufland nachgefragt – und die Antwort klingt alles andere als nach einer Absage. „Auch wir bei Kaufland haben das Thema digitaler Pfandbon im Blick und prüfen, ob und wann ein Einsatz bei uns sinnvoll ist“, teilte der Supermarkt mit.

Sicherlich wird man zunächst abwarten wollen, wie die Pfand-Neuerung bei Lidl ankommt. Im Erfolgsfall könnte sich dann womöglich auch bei Kaufland etwas tun.