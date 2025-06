Essen: Auto kracht frontal gegen Baum – Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Das Wochenende hielt die Feuerwehr Essen ganz schön auf Trab. In der Unwetter-Nacht hatten die Einsatzkräfte ein brennendes Wohnhaus löschen müssen. Wahrscheinlich war der Blitz eingeschlagen (>>> hier mehr dazu). Am Sonntag kam es dann im Stadtteil Kettwig zu einem dramatischen Verkehrsunfall.

Der Unfall hat sich am Sonntagvormittag (1. Juni) auf der Meisenburgstraße in Essen ereignet. Ein Autofahrer verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen VW Polo (Kennzeichen aus Mülheim) und prallte frontal gegen einen Baum. Laut Feuerwehr schwebt der Mann in akuter Lebensgefahr.

Essen: Unfallopfer im Auto-Wrack eingeklemmt

Die Feuerwehr Essen erhielt um 10.33 Uhr den Notruf und rückte sofort zur Unfallstelle aus. Dort fanden die Einsatzkräfte den Fahrer eingeklemmt in seinem Wagen vor. Helfer vor Ort leisteten bereits Erste Hilfe, bevor der Mann schließlich von den Rettungskräften befreit und in ein Essener Krankenhaus gebracht wurde.

In Essen hat sich am Sonntag ein schlimmer Unfall ereignet. Ein Mann wurde schwer verletzt. Als die Feuerwehr eintraf, stieg Qualm auf. Foto: Justin Brosch

Zunächst hatten Augenzeugen vermutet, dass das Fahrzeug nach dem heftigen Aufprall Feuer gefangen hatte, da es stark qualmte. Die Einsatzkräfte entdeckten dann jedoch, dass lediglich der Kühler geplatzt war und der Dampf dadurch entstand.

Die Polizei Essen untersucht nun den Unfallhergang und zieht auch in Betracht, dass der Fahrer womöglich einen medizinischen Notfall erlitt und deshalb die Kontrolle über das Auto verlor. Zur genauen Klärung der Ereignisse zog die Polizei ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzu. Während der Maßnahmen sperrten die Einsatzkräfte die Meisenburgstraße in beide Richtungen.