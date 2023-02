Essen: Promis zieht es in die Stadt – aus einem ernsten Grund

Sie wollen ein Zeichen in Essen setzen. Zahlreiche Prominente haben sich am 12. März zu einer Benefizveranstaltung in Essen angekündigt. Sie folgen dabei der Einladung von Kinderschützer Dennis Engelmann und Patrick Sass. Der Schauspieler, der an der Seite von Matthias Schweighöfer in „What a Man“ zu sehen war, ist Schirmherr des Charity-Events für misshandelte und missbrauchte Kinder.

Eigentlich sollte die Veranstaltung im Bochumer Ruhrstadion stattfinden, verriet Dennis Engelmann gegenüber DER WESTEN. Doch das hatte sich am Ende zerschlagen. Stattdessen strömen die Promis nun nach Essen – und die Liste der Unterstützer ist erneut gewachsen.

Essen: Diese Promis kommen in die Stadt

Los geht es um 12 Uhr im Sportpark Am Hallo Stadion in Essen-Stoppenberg. Dabei soll es bei der Veranstaltung ein kleines Fußballturnier geben mit einem Team von Kinderseelenschützern, der Traditionsmannschaft von Rot-Weiss Essen und dem FC Stoppenberg. Schon im Dezember hatten zahlreiche Persönlichkeiten ihr Kommen angekündigt- darunter etwa Kult-Cop Torsten „Toto“ Heim. Auch Sarah Connor unterstützt das Event, kann leider aber ebenso wenig persönlich erscheinen wie Sänger Sasha.

Dafür hat sein Neffe und Schauspieler Luke Roentgen sein Kommen angekündigt. Außerdem neu dabei:

Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu (Reality TV Star Pärchen „Temptation Island“)

Model Christina Braun

Ex-Fußball-Prodi und Reality-Star Thorsten Legat

Lena Jensen (amtierende Vize Miss Germany und Überlebende von sexueller Gewalt in der Kindheit)

Sänger Jason William

Der Verein Kinderseelenschützer lädt nach Essen ein. Von links: Dennis Engelmann, 1. Vorsitzender, Chantal Fellmann, 2. Vorsitzende und Kevin Yanik, offizieller Vereinsbotschafter. Foto: Kinderseelenschützer e.V.

Verein bittet um Unterstützung für Event in Essen

Der gemeinnützige Verein Kinderseelenschützer e.V. bittet vor der Benefizveranstaltung um Unterstützung: „Vor allem suchen wir im Moment nach Sponsoren und finanziellen Unterstützern“, so Dennis Engelmann. Die Rede ist etwa von Gewinnen für eine Tombola, Getränken und Verpflegung. Außerdem werden Hotels gesucht, um die Prominenten unterzubringen. „Zudem benötigen wir natürlich am Tag selber viele helfende Hände für den Auf- und Abbau und auch Kuchenspenden sind erwünscht!“

Wer helfen möchte kann sich per Mail an „charity@kinderseelenschuetzer.de“ wenden. Für Spenden ab 300 Euro kann der Verein Spendenquittungen ausstellen.