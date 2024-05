Essen: Brand über beliebtem Lokal ++ Feuerwehr mit düsterer Prognose

Dramatische Szenen am Montagmorgen (13. Mai) in Essen. Ein Feuer ist ausgebrochen in einem Mehrfamilienhaus an der Matthias-Erzberger-Straße.

Die Feuerwehr Essen eilte gegen 8 Uhr mit einem Großaufgebot in den Stadtteil Schonnebeck. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des Wohn- und Geschäftshauses bereits in Flammen. Mehrere rußverschmierte Menschen hatten sich ins Freie gerettet. Andere Anwohner waren in ihrer Wohnung gefangen!

Essen: Feuerwehr warnt vor Großbrand

Der dichte Rauch war bei klarem Himmel am Montagmorgen aus großen Teilen von Essen zu sehen. Am Einsatzort ging es um jede Sekunde. Zwei Anwohner warteten verzweifelt am Fenster auf die Rettungskräfte. Sie konnten ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss nicht mehr durch das extrem verrauchte Treppenhaus verlassen. Die Feuerwehr konnte sie schließlich über die Drehleiter retten.

Zeitgleich rückten mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude ein, um nach möglichen weiteren eingeschlossenen Anwohnern zu suchen. Dabei entdeckten sie den Brandherd im ersten Obergeschoss, der sich über die Rückseite des Gebäudes bis ins Dachgeschoss gefressen hatte. „Zum Glück wurden keine weiteren Anwohner gefunden“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN mit.

Wegen der starken Rauchentwicklung warnte die Feuerwehr Essen über die Warnapp NINA vor dem Großbrand. Anwohner wurden gebeten Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Düstere Prognose für beliebtes Restaurant

Die Feuerwehr setzte drei Drehleiter-Fahrzeuge ein, um gegen die Flammen zu kämpfen. Nach einem massiven Löschangriff hatten die Einsatzkräfte den Brand gegen 9.30 Uhr unter Kontrolle. „Die Branddynamik hat abgenommen“, beruhigt der Feuerwehr-Sprecher. Auch die Rauchentwicklung habe abgenommen, sodass die Warnung aufgehoben werden konnte.

Das beliebte Lokal „Restaurant Abseits“ im Erdgeschoss blieb von den Flammen verschont. Allerdings müsse man nach Einschätzung des Feuerwehr-Sprechers davon ausgehen, dass es nach dem Löschangriff einen größeren Wasserschaden im Ladenlokal geben wird. Bei dem Brand erlitten mehrere Anwohner eine Rauchgasvergiftung. Keiner von ihnen wollte nach Sichtung des Rettungsdienstes ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei Essen wird nach Abschluss der Löscharbeiten mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.