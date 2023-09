Dortmund: Mega-Stromausfall ++ Fahrstuhl-Horror ++ Tausende Haushalte zeitweise ohne Saft

Großer Stromausfall in Dortmund am Freitagmorgen. Wie eine Sprecherin der Dortmunder Netz GmbH gegenüber DER WESTEN bestätigte, kam es in Teilen der Stadt zu Ausfällen. Betroffen waren nach Angaben der Netzgesellschaft sowohl Hausanschlüsse als auch Ampelanlagen.

Die meisten Störungsmeldungen gab es im Bereich der südlichen Dortmunder Innenstadt. Doch auch Haushalte und gewerbliche Betriebe in andere Vierteln (Gartenstadt, City West, Teile von Hörde) waren betroffen. Autofahrer wurden insbesondere an viel befahrenen Kreuzungen gebeten, wegen der ausgefallenen Ampelanlagen besonders vorsichtig zu fahren. Mittlerweile ist der massive Stromausfall behoben. Hier kannst du nachlesen, welche Dramen sich in der Zwischenzeit abgespielt hatten.

Dortmund: Fahrstuhl-Horror bei Stromausfall

11.06 Uhr: Eine DO-NETZ-Sprecherin gibt Entwarnung. Der Stromausfall sei behoben. Techniker seien zu allen betroffenen Ortsnetzstationen gefahren und hätten Umschaltungen im Netz durchgeführt. Somit würden Haushalte nun übergangsweise über andere Kabelstrecken versorgt, bis der Fehler in der Umspannstation Kronenburgallee wieder behoben sei. Die Ursachenforschung werde nun einige Zeit in Anspruch nehmen.

10.41 Uhr: Die Feuerwehr Dortmund teilte mit, dass es bislang zwei Einsätze gegeben habe, die im Zusammenhang mit dem Stromausfall stehen könnten. So blieb ein Aufzug in der Saarlandstraße stecken. Eine Person blieb stecken und erlebte bis zum Eintreffen der Feuerwehr den blanken Alptraum vieler Menschen. Mittlerweile konnte die eingeschlossene Person unversehrt befreit werden. Außerdem ertönte in einer Tiefgarage der Märkischen Straße ein ohrenbetäubender Klingelton, der möglicherweise auch im Zusammenhang mit dem Stromausfall stehen könnte. Ansonsten sei die Lage ruhig. Genau wie die Feuerwehr seien auch andere wichtige Versorgungseinrichtungen (Krankenhäuser, Polizeiwachen) mit Notstromaggregaten ausgestattet.

10.34 Uhr: Die DO NETZ geht davon aus, dass der Stromausfall innerhalb von zwei Stunden nach Auftreten behoben sein dürfte.

10.32 Uhr: Auch die Polizei Dortmund bestätigt den Stromausfall in der Innenstadt. Techniker der DEW21 seien im Einsatz, um den Schaden zu beheben. Bis dahin würde die Polizei in den betroffenen Bereichen vermehrt Streife fahren.

Massiver Stromausfall – das steckt dahinter

10.30 Uhr: Laut eines DO-NETZ-Sprechers ist besonders der Bereich um die Gutenbergstraße, Markgrafenstraße sowie Märkische Straße betroffen. Hier sollen laut „Ruhrnachrichten“ Ampeln ausgefallen sein. Auch auf dem Wall seien welche laut Zeitung zwischenzeitlich nicht funktioniert haben. Dort würden sie allerdings wieder leuchten.

10.20 Uhr: Nach Angaben der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) ist der Strom wegen eines Fehlers in der Umspannstation Kronenburgallee um 9.46 Uhr ausgefallen. Eine erste Aussage über ein beschädigtes Kabel bei Bauarbeiten bestätigte sich demnach nicht. Stattdessen habe der Fehler dazu geführt, dass einzelne Ortsnetzstationen nicht mehr mit Strom versorgt werden. Von diesen Stationen werden normalerweise Haushalte im Umfeld versorgt. Doch jetzt geht in 10.000 Haushalten nichts mehr.