Zoo Dortmund: Es passierte am Abend – Besucher brauchen jetzt Geduld

Je nach Jahreszeit und Saison schließt der Zoo Dortmund zwischen 16.30 und 18.30 Uhr seine Tore. Doch nur weil dann keine Besucher mehr zwischen den Gehegen herumspazieren und die Tiere bestaunen, heißt das natürlich nicht, dass es im Park deshalb ruhig zugeht.

Hinter den Kulissen kümmern sich die Pfleger im Zoo Dortmund natürlich rund um die Uhr um ihre tierischen Bewohner. Die Besucher kriegen davon eigentlich nur etwas mit, wenn das Social-Media-Team des Zoos mit der Kamera dabei ist und die interessanten Einblicke anschließend im Netz postet. So wie bei der folgenden Szene, die sich erst am Abend zutrug, als alle Besucher den Zoo Dortmund bereits wieder verlassen hatten.

Zoo Dortmund verkündet Neuzugang

Am Donnerstag (10. April), nachdem der Zoo Dortmund seine Tore geschlossen hatte, kam nämlich tatsächlich ein tierischer Neuzugang im Park an – Trampeltier-Stute Arabella. Vor 13 Monaten erblickte sie im Rostocker Zoo das Licht der Welt. Nun zieht sie jedoch von der Ostsee in den Ruhrpott.

„Wir haben die junge Stute zunächst im Stall untergebracht, wo sie aber bereits ihre beiden zukünftigen Mitbewohnerinnen Dilara und Samira am Fenster kennenlernt“, schreibt der Zoo Dortmund im Netz. Auf dem dazugehörigen Foto sieht man Arabella, wie sie auf dem Heuboden ihrer Transportbox liegt, während ihr Tierpflegerin Natascha Kuhrt nach der langen Reise beruhigend den Kopf streichelt – schließlich hat die Stute vom Zoo Rostock bis zum Zoo Dortmund rund 530 Kilometer zurücklegen müssen.

„Von ihrer Mutter war das junge Kamel natürlich bereits entwöhnt und mit etwas über einem Jahr nun bereit, in eine andere Herde umzuziehen“, erklärt der Dortmunder Zoo in dem Beitrag – und kündigt an: „Die junge Trampeltier-Stute verbringt nun noch ein wenig Zeit im Stall, um sich in aller Ruhe mit den noch unbekannten Abläufen, den neuen Tierpflegern und künftigen Mitbewohnern vertraut zu machen.“

Besucher können es kaum abwarten

Es wird also noch den ein oder anderen Tag – oder vielleicht auch die ein oder andere Woche – dauern, bis die Zoo-Besucher in Dortmund Arabella mit eigenen Augen sehen können.

Die Vorfreude darauf ist in den Kommentaren auf Facebook und Instagram jedoch deutlich zu spüren. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer gratulieren dem Zoo Dortmund zum Neuzugang und können den nächsten Besuch gar nicht abwarten. „Arabella wird sich bestimmt gut einleben und nun wartet eine spannende und abwechslungsreiche Zeit auf sie“, freut sich eine Userin beispielsweise.