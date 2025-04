Mega-Stromausfall in Spanien – jetzt ist auch Mallorca betroffen

Am Montagmorgen (28. April) machte plötzlich die Nachricht die Runde, dass weite Teile des spanischen Festlandes von einem Stromausfall (>>> hier die Details) betroffen sind. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens wie der Bahn- und Flugverkehr wurden lahmgelegt. Und zunächst schien es, als ob Mallorca von den Problemen verschont geblieben sei.

Doch am Abend erwischt es auch die beliebte Baleareninsel. Auf einmal sieht man an der Playa die Palma auf Mallorca viele Menschen, die verdutzt auf ihr Handy schauen. Keine Nachricht und auch kein Anruf gehen mehr ein oder aus. Und auch am Flughafen kommt es zu Problemen.

Nun also doch – Mallorca mit Netzproblemen

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, besteht das Problem auf Mallorca seit etwa 18.10 Uhr am Montagabend. Bei vielen funktioniert weder das Handynetz noch das Internet über Mobilfunk. Zwischenzeitlich sei das Internet auf der Insel sogar komplett abgestürzt gewesen, doch die Verbindung konnte wiederhergestellt werden.

Auch die Flughäfen auf den Baleareninseln haben den ganzen Tag über mit Einschränkungen zu kämpfen. Ein Dutzend Flüge wurde an den Flughäfen von Mallorca und Menorca gestrichen, alle von oder nach Barcelona. Nach Angaben von Aena wurden im Laufe des Nachmittags fünf Flüge gestrichen, die am Flughafen von Palma de Mallorca ankommen sollten, und einer, der von dort aus starten sollte.

Störung kann noch Stunden andauern

Auch auf Menorca wurden drei Ankünfte und drei Starts annulliert, währen auf Ibiza alle Flieger planmäßig abheben und landen konnten. Auch mit Verspätungen sei bis zur Behebung der Störung zu rechnen. Betroffene wurden gebeten, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Kontakt zu setzen und den Informationen Folge zu leisten.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez appellierte an die Bevölkerung, auf unnötige Fortbewegungen zu verzichten und Handys „verantwortungsbewusst“ zu nutzen. Währenddessen wird versucht, die Ursache und den Grund für die Netzstörung zu ermitteln. Laut der „MZ“ sei der Marktführer Telefónica dabei, die Netzprobleme zu beheben – allerdings könnte das noch Stunden dauern.