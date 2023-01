Duisburg plant neues Event – DAS gab es noch nie

In Duisburg können manche bald in einen ganz besonderen Genuss kommen. Es geht um ein ganz spezielles Event, das es bisher so in der Stadt noch nie gegeben hat.

Doch es ist nicht für alle etwas. Es geht nämlich um eine Karnevals-Veranstaltung. Aber die findet nicht in einem Zelt oder einer anderen normalen Lokation statt. Hier wurde bisher noch nie Karneval gefeiert – und teuer wird es für die Besucher auch nicht.

Bald gibt es ein neues Event in Duisburg

Der Ort der Veranstaltung würde wohl den meisten nicht als Platz für eine Karnevals-Veranstaltung in den Sinn kommen: eine Eishalle. Die Eissporthalle an der Margaretenstraße wird am 3. Februar zur Partyhochburg.

„In diesem Jahr hat sich der EVD in Zusammenarbeit mit dem HDK etwas Großartiges einfallen lassen“, heißt es zu der Veranstaltung auf „duisburglive.de“. Zusammen soll 2023 „Karneval on Ice“ gefeiert werden. Doch für interessierte Karnevalisten kommt es noch besser, denn für den Eintritt musst du nicht mal etwas hinlegen – allerdings nur, wenn du eine ganz bestimmte Bedingung erfüllst.

Duisburg: Freier Eintritt zu „Karneval on Ice“ unter einer Bedingung

Wenn du uniformiert oder kostümiert zu der Karnevals-Veranstaltung kommst, hast du sogar freien Eintritt. Nur die Mietgebühr von 3,50 Euro für die Schlittschuhe musst du beachten. Die Besucher dürfen sich auf ein nicht ganz ernst gemeintes Eishockey-Spiel, Livemusik und eine Getränketheke auf der Eisfläche freuen.

Das Event beginnt um 17 Uhr und soll bis 23 Uhr laufen. Für die musikalische Unterhaltung wird die Band „Cologne Unplugged“ sorgen. Daneben werden auch Prinz Kai-Uwe I. und die Kinderprinzencrew die Feiernden mit ihrer Anwesenheit erfreuen. Hört sich ganz so an, als ob einem tollen Event nichts mehr im Wege steht.