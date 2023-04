Duisburg: Bluttat in Fitnessstudio – was wir bisher wissen und was nicht

Die Bluttat im „John Reed“-Fitnessstudio am Dienstag (18. April) erschütterte Duisburg!

Auch am Tag danach ist die Bestürzung noch groß – aber noch immer sind viele Fakten ungeklärt. Der Täter ist flüchtig, man weiß nicht einmal, ob es nur ein Täter oder zwei waren.

Wir ordnen die bisher bekannten Informationen für dich ein.

Duisburg: Vier Verletzte nach Bluttat

Gegen 17.40 erhielt die Polizei Duisburg am Dienstag mehrere Notrufe aus dem Fitnessstudio an der Schwanenstraße. Ein Mann solle dort Besucher attackieren, hieß es. Es kam zu einem Großeinsatz, die Polizei Essen übernahm den Fall, rückte mit Spezialeinheiten an.

Bei den Opfern des Angriffs handelt es sich um vier deutsche Männer (21, 24, 24, 32). Sie alle wurden schwer verletzt, der 21-Jährige schwebt laut Staatsanwaltschaft auch am Mittwoch noch in akuter Lebensgefahr. Die drei anderen seien nur eingeschränkt vernehmungsfähig.

Täter flüchtig

Da es keine Überwachungskameras in dem „John Reed“-Fitnessstudio gibt, ist die Rekonstruktion der Attacke für die Beamten schwierig. Die Ermittler teilten jedoch mit, dass man nach einen tatverdächtigen Mann mit schwarzem, langen Vollbart suche, der etwa 30 Jahre alt ist.

Ob der flüchtige Täter selbst Mitglied in dem Studio war, also namentlich bekannt sein müsste, sei noch nicht bekannt. In das Fitnessstudio hinein kommen Kunden mit einer Chipkarte über ein Drehkreuz. Ob der Täter das Drehkreuz übersprang oder mit einer Karte Einlass bekam, ist den Ermittlern noch nicht bekannt.

Tatwaffe unklar – keine Amoktat

Auch zur Tatwaffe gibt es noch keine gesicherten Fakten. Laut Polizei handelt es sich um eine „Hieb- oder Stichwaffe“ – es ist jedoch nicht klar, ob es eine Machete oder ein langes Messer sei.

Die Ermittler gehen nicht von einer Amoktat aus, sondern von einer Auseinandersetzung zwischen dem Täter und mindestens einem der späteren Opfer, sagte Staatsanwältin Jill McCuller. (mit dpa)