Duisburg: Bluttat in Fitnessstudio ++ Zwei Opfer außer Lebensgefahr ++ Wer kennt diesen Mann?

Schreckliche Tat in einem Fitnessstudio in Duisburg! An der Schwanenstraße in Duisburg (Stadtteil Altstadt) kam es am Dienstagabend (18. April) zu einer Bluttat in einem Fitnessstudio der Kette „John Reed“. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen, wie eine Sprecherin der Duisburger Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Auch am Mittwochmorgen sind noch Einheiten zugegen. Noch immer ist der oder sind die Täter flüchtig. Was genau vor Ort passiert ist, ist noch nicht ganz klar. Die Polizei habe gegen 17.40 Uhr zahlreiche Notrufe erhalten, teilte der Essener Polizeisprecher Jonas Tepe mit. Die Polizei Essen hat den Fall von der Polizei Duisburg übernommen.

Drei Männer wurden bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt, einer schwer. Am Mittwochmorgen (19. April) wurde bekannt, dass zwei der Opfer nach einer Notoperation außer Lebensgefahr sind. Ein Opfer schwebt nach Aussagen der Staatsanwaltschaft weiterhin in Lebensgefahr.

Duisburg: Bluttat in Fitnesstudio

Die Anrufer berichteten, dass ein Mann mehrere Personen im Studio angreife, so Polizeisprecher Tepe. Während die Essener Polizei lediglich einen „Gegenstand“ als Tatwaffe nannte, sprach die Polizei Duisburg zu Beginn noch von „Stichverletzungen“. Am Mittwoch (19. April) bestätigten die Beamten, dass es sich um eine „Stich- oder Hiebwaffe“ handelte.

Die Polizei Duisburg sprach zunächst gegenüber DER WESTEN von vier Verletzten, die medizinisch versorgt werden. Am späten Abend gab es ein Update auf Twitter: „Drei der Opfer sind lebensgefährlich, ein Opfer schwer verletzt.“ „Polizei und Sicherheitskräfte haben das Fitnessstudio durchsucht, es ist gesichert“, so Polizeisprecher Tepe gegen 20.10 Uhr. Bei den verletzten Personen soll es sich um vier Männer im Alter von 21, 24, 24 und 32 handeln.

Messer-Attacke in Fitnessstudio in Duisburg. Foto: DER WESTEN

Die Ermittler gingen von „mindestens einem Angreifer“ aus, der auf der Flucht sei.

Duisburg: Polizei gibt Täterbeschreibung ab

Wie DER WESTEN beobachtete, kreisten am Abend zeitweise Polizeihubschrauber über der Stadt. „Wir haben weiträumig abgesperrt und appellieren an die Menschen, den Bereich zu meiden und sich nicht hier aufzuhalten“, so Polizeisprecher Tepe. „Wir können aktuell noch keine seriöse Täterbeschreibung rausgeben. Derzeit finden noch einige Zeugenbefragungen statt“, schrieb die Polizei am Dienstagabend auf Twitter.

Mittlerweile (mit Stand von Mittwoch, 19. April, 10.20 Uhr) liegt der Polizei eine vorläufige Beschreibung des mutmaßlichen Täters vor. Er wird wie folgt beschrieben:



der mutmaßliche Täter wird als circa 30 Jahre alt beschrieben

südländisches Erscheinungsbild

circa 1,80 Meter groß

normale Statur

langer Vollbart

bekleidet gewesen sei er mit einem dunklen langärmligen Pullover sowie einer dunklen Hose

außerdem soll er eine schwarze Kappe mit nach vorne gedrehtem Schirm getragen haben

John Reed bedauert Opfer des Angriffs

Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt hat sich der Club-Betreiber zu Wort gemeldet. „Wir bedauern den Vorfall in unserem Club in Duisburg sehr und hoffen, dass die Opfer schnell wieder gesund werden“, hieß es in einer E-Mail von John Reed Fitness auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. Man unterstütze die polizeilichen Ermittlungen an allen möglichen Stellen, hieß es.

Am Donnerstagmorgen steht ein Polizist im John-Reed-Studio. Foto: Oliver Berg/dpa

„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitglieder sowie unserer Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle. Unser Ziel ist es, dass sie sich in unseren Studios sicher und gut aufgehoben fühlen.“ Weitere Angaben zu dem Vorfall machte der Betreiber nicht.

Bluttat in Duisburg! Foto: Justin Brosch

Ermittlungen wegen versuchter Tötung eingeleitet

Auch am Mittwochmorgen (19. April, Stand 7.30 Uhr) gibt es noch kaum neue Erkenntnisse. Zwar schwebt nur noch eines der Angriffs-Opfer weiterhin in Lebensgefahr. Doch weiterhin seien der oder die Täter flüchtig. „Die Fahndung läuft. Wir ermitteln mit Hochdruck“, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizei in Essen am Morgen.

Keines der Opfer ist der Staatsanwaltschaft zufolge bislang vernehmungsfähig. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern demnach weiterhin an. Die Ermittlungsbehörde hat inzwischen ein Verfahren wegen versuchter Tötung eingeleitet. Die Polizei Essen sucht weiterhin nach Zeugen der Attacke.

Die Polizei hat mittlerweile ein Hinweisportal geschaltet und bittet Zeugen um Videos, Fotos oder schriftliche Hinweise zur Tat. Die Hinweise können auch anonym erfolgen. Gehen Sie hierzu auf https://nrw.hinweisportal.de/ und wählen unter dem Text „Hinweis geben“ „weiter“ aus. Als Ereignis wählen Sie dann „Hieb- und Stichwaffenangriff im Fitness-Studio Duisburg“.(mit dpa)