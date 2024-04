„Star Wars: Episode 1“ wieder im Kino – hier siehst du den Film in Essen, Duisburg & Co!

Meine Güte, wie die Zeit vergeht! 2024 wird „Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung“ bereits 25 Jahre alt. Grund genug für Rechteinhaber Disney, das Sternenkriegs-Epos zurück ins Kino zu bringen.

Auch im Ruhrgebiet findet „Star Wars: Episode 1“ Anfang Mai seinen Weg zurück auf die große Leinwand – allerdings nur für kurze Zeit. Wir verraten dir, wo und wann du den Film in Essen, Duisburg & Co. wieder im Kino sehen kannst.

„Star Wars: Episode 1“ – in diesen Ruhrgebiets-Kinos läuft der Film

Mit „Star Wars: Episode 1“ setzte Regisseur und Star-Wars-Schöpfer George Lucas den Grundstein für seine Prequel-Trilogie. In „Episode 1: Die dunkle Bedrohung“ (1999), „Episode 2: Angriff der Klonkrieger“ (2002) und „Episode 3: Die Rache der Sith“ (2005) wird erzählt, wie aus dem mächtigen Jedi-Ritter Anakin Skywalker der legendäre Schurke Darth Vader wurde.

„Star Wars: Episode 1“ erschien am 19. August 1999 in den deutschen Kinos. Zum 25. Geburtstag läuft der Film nun rund um den alljährlichen Star-Wars-Tag (der 4. Mai – „May the Fourth“) für wenige Tage wieder im Kino.

Hier kannst du den Film im Ruhrgebiet auf der großen Leinwand sehen:

Bochum – UCI Kino Ruhr Park

Donnerstag, 2. Mai – 20 Uhr (Deutsch + OV)

Samstag, 4. Mai – 14 Uhr, 17 Uhr (Deutsch + OV), 17.30

Dortmund – CineStar

Samstag, 4. Mai – 19 Uhr (OV), 19.30 Uhr

Duisburg – UCI Kino

Donnerstag, 2. Mai – 20 Uhr

Samstag, 4. Mai – 17 Uhr

Essen – Cinemaxx

Mittwoch, 1. Mai – 16.30 Uhr

Samstag, 4. Mai – 19 Uhr (OV), 19.30 Uhr

Sonntag, 5. Mai – 14 Uhr

Essen – Lichtburg

Samstag, 4. Mai – 11.30 Uhr

Gelsenkirchen – Apollo Multiplex

Montag, 1. Mai bis Mittwoch, 8. Mai – täglich: 15 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr

Mülheim – Cinemaxx

Mittwoch, 1. Mai – 16.30 Uhr

Samstag, 4. Mai – 19.30 Uhr

Sonntag, 5. Mai – 14 Uhr

Oberhausen – CineStar im Centro

Samstag, 4. Mai – 19.45 Uhr

Es ist nicht das erste Mal, dass „Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung“ zurück ins Kino kommt. Im Februar 2012 erschien der Film in einer überarbeiteten 3D-Fassung – mit mäßigem Erfolg, sodass man auf eine 3D-Konvertierung der anderen Star-Wars-Filme verzichtete.