Duisburg: Mehrere Männer nach Streit verletzt! Mordkommission ermittelt

Eskalation in Duisburg! Bei einem Streit mitten in der Fußgängerzone der Stadt wurden mehrere Männer verletzt, einer von ihnen schwer. Im Rahmen der Ermittlungen nahm die Polizei zwei Männer fest, ihnen wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Laut Polizei Duisburg waren mehrere Männer am Dienstagabend (23. April) gegen 22.30 Uhr in der Königstraße mitten in der Duisburger Innenstadt in einen heftigen Streit geraten.

Duisburg: Streit in Innenstadt eskaliert

Der Konflikt wurde zu einer handfesten Auseinandersetzung, während insgesamt drei junge Männer verletzt wurden. Ein Rettungswagen brachte die drei Geschädigten in Krankenhäuser. Ein 20 Jahre alter Mann sowie ein 21-Jähriger kamen mit leichten Verletzungen davon, der Dritte, ein 22-Jähriger, wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt.

Er wird auch am Mittwoch (24. April) noch stationär behandelt, schwebt allerdings nicht mehr in Lebensgefahr. Unmittelbar nach der Tat leitet die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein, konnte dabei zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler gehen aktuell von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind derzeit allerdings noch völlig unklar.

Die Polizei Duisburg sucht deshalb auch nach Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Fußgängerzone beobachtet oder Hinweise haben. Betroffenen Personen sollen sich dafür unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 melden.

