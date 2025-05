Mallorca: Taschendieb beklaut Deutschen – Vierjährige wird zur Heldin

An jeder Ecke werden Urlauber auf Mallorca vor ihnen gewarnt: Taschendiebe. Am besten solle man bloß nicht all seine wichtigen Karten und Dokumente bei sich führen und bloß nicht in der hinteren Hosentasche oder sonst irgendwie sichtbar Portemonnaie oder Handy bei sich tragen, denn sonst seien diese Habseligkeiten ganz schnell weg.

Die liebsten Opfer der Taschendiebe sind betrunkene Touristen, sie beachten all die Tipps eh nicht – sie sind leichte Beute.

Einem Deutschen passierte genau das in seinem Mallorca-Urlaub. Er war zum Feiern am Ballermann und wurde beklaut – alles weg, das gesamte Portemonnaie mit allen Karten und Dokumenten darin, die man so bei sich trägt. Doch was dann passierte, das wagte der Ballermann-Urlauber wohl kaum zu träumen.

„Sein ganzes Leben in Form von Karten“

Die vierjährige Emely und ihre Mutter Tanja B., 36, wollten gerade auf dem Weg zum Spielplatz die Mallorca-Postkarten an die Freundinnen der Kleinen in den Briefkasten werfen, als sie bemerkten, dass der Einwurf blockiert war. „Da war was drin“, berichtet Emely im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich dachte: ‚Was ist das denn?‘ Das sah aus wie eine Mülltüte. Ich habe das dann rausgeholt und dachte, ich gucke mal rein. Es sah nicht nach Müll aus. Ich habe reingeguckt und die Karten gesehen und wusste direkt: Okay, da wurde jemand beklaut“, beschreibt Tanja das Geschehene.

Der Inhalt der Tüte ein Portemonnaie: „Sein ganzes Leben in Form von Karten haben wir gefunden“, erklärt Tanja. Bargeld war natürlich keines mehr drin.

+++ Ich war zum ersten Mal beim Ballermann-Opening – nicht für eine Million wieder +++

Während des Spielplatzbesuches ließ Emely der Fund nicht los. Sie löcherte ihre Mutter mit Fragen über den Dieb, die sie natürlich auch nicht beantworten konnte. Die Neugier der kleinen Finderin war geweckt und die beiden wollten helfen.

Im Portemonnaie fanden sie nicht nur Führerschein, Personalausweis, Kreditkarte und EC-Karte des Bestohlenen. „Deutscher, ganz offensichtlich Ballermann-Touri“, erinnert sich Emelys Mutter. Auch die Karte eines Hotels um die Ecke fanden sie. „Da sind wir dann zu Fuß hin, weil wir dachten, vielleicht ist er noch da“, erläutert Tanja. Hier hatte sich der Deutsche offenbar eingebucht.

In dem gefundenen Portemonnaie finden Tanja und ihre Tochter sämtliche Karten eines Deutschen. Foto: Tanja B.

Der Rezeptionist teilte ihnen mit, der Mallorca-Urlauber sei zwar gerade nicht da, aber sie könnten ihren Fund dort lassen. „Irgendwie war mir das zu unsicher, ich wollte wirklich, dass die Karten ankommen“, erklärt Tanja. Der Plan: Aus Deutschland wollen Tanja und Emely dem Ballermann-Touristen sein Portemonnaie schicken. „Sein Handy ist auch weg!“, wirft Emely ein. Das finden die beiden heraus, als sie den Mann anrufen und ihm von ihrem Fund erzählen wollen. Die Telefonnummer des Deutschen hatte ihnen der Rezeptionist gegeben.

„Dann habe ich ein paar Mal versucht anzurufen, aber auch Stunden später war das Handy noch aus. Da war klar, das wurde auch geklaut“, berichtet Tanja.

Mallorca: Ehrliche Findern wird belohnt

Später bestätigt sich die Vermutung. Über den Fußballverein des Urlaubers, von dem er ebenfalls eine Karte im Geldbeutel hatte, machen sie ihn letztlich ausfindig. „Ich habe den Fußballverein auf Instagram gefunden und angeschrieben“, erklärt die 36-Jährige. Der Verein stellte den Kontakt zu dem beklauten, aber nun sehr erfreuten Urlauber her. Von ihm erfährt das Mutter-Tochter-Gespann, dass noch zwei Freunde von ihm auf Mallorca seien. Kurzerhand treffen sie die beiden in dem Kultlokal „Deutsches Eck“ und überreichen ihnen die Wertsachen ihres Freundes. „Die waren total dankbar und haben sich gefreut“, erinnert sich Emelys Mama.

Tanja und Emely finden das Portemonnaie eines deutschen Urlaubers und wollen ihn ausfindig machen. Foto: DER WESTEN / Saskia Papenthin

Mehr News:

Für die ehrliche Finderin haben die zwei Männer sogar noch etwas zum Dank. 50 Euro Finderlohn geben sie dem kleinen Mädchen. Dieser wird von der vierjährigen Mallorca-Urlauberin direkt gut investiert. Auf die Frage, was sie mit dem Geld gemacht habe, jubelt sie: „Einen Eimer gekauft!“ Zehn Euro darf sie direkt ausgeben. Neben dem Eimer gab es noch einen kleinen Ventilator und ein eigenes Portemonnaie für ihr Geld.

Denn jetzt weiß Emely genau, wie sie mit ihrer Geldbörse umzugehen hat und dass Ehrlichkeit und eine gesunde Portion Neugier immer ihr Gutes mit sich bringen.