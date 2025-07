Urlauber wollen in der Schweiz Freibad besuchen – und werden eiskalt abgewiesen

Du planst einen Urlaub in der Schweiz? Dann könntest du dort Probleme bekommen – zumindest was einen Freibad-Besuch angeht. Denn die Gemeinde Porrentruy hat beschlossen, dass ausländische Gäste das Freibad während der Sommermonate nicht nutzen dürfen.

Das hat die Gemeinde selbst in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Darin steht, der Entscheid stehe im Zusammenhang mit der anhaltenden Hitzewelle und dem hohen Besucheraufkommen der letzten Tage. Doch auch Zwischenfälle haben offenbar für die drastische Maßnahme gesorgt. Doch was bedeutet das für deinen Urlaub in der Schweiz?

Urlaub in der Schweiz mit Freibad-Verbot?

Seit Beginn der Sommersaison sei über zwanzig Personen der Zutritt zum Freibad untersagt worden, da sie durch respektloses Verhalten, mangelnde Rücksichtnahme und Verstöße gegen die Badeordnung negativ aufgefallen sind. Nach Angaben der „Bild“ seien vor allem französische Touristen negativ aufgefallen.

Vor dem Hintergrund dieser Situation habe man beschlossen, aktiv zu werden und geeignete Maßnahmen zu treffen, heißt es in der Pressemitteilung. So soll für die Sicherheit der Badegäste gesorgt werden. Wer aus anderen Ländern als der Schweiz kommt, könnte jetzt Probleme bekommen.

Das müssen Urlauber jetzt wissen

„Konkret wird der Zugang zum Freibad vom 4. Juli bis 31. August auf Schweizer Staatsangehörige, Inhaber einer Niederlassungsbewilligung sowie Inhaber einer gültigen Schweizer Arbeitsbewilligung beschränkt“, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben mehrerer Medienberichte könne man jetzt nur noch mit einer speziellen Zugangskarte in das Freibad. Sie setze jedoch eine Hotel- oder Campingplatzbuchung in der Region voraus. Macht man Urlaub in der Schweiz, kann es entsprechend sein, dass man eiskalt abgewiesen wird. Das gilt offenbar nicht nur für Franzosen.