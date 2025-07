Stadt Bochum warnt Bürger – der Grund ist ernst!

Am Montag (14. Juli) wurde eine Seniorin (80) in Bochum Opfer eines dreisten Diebstahls. Gegen 13.45 Uhr klingelten zwei Unbekannte an ihrer Wohnungstür in der Gutenbergstraße/Leithestraße. Wie die Polizei Bochum berichtet, gaben diese vor, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, um sich Zutritt in die Wohnung zu verschaffen.

Die Seniorin ließ die Männer in ihre Wohnung. Einer drängte sie ins Badezimmer und hielt die Tür zu. Der andere durchsuchte währenddessen die Wohnung nach Wertsachen. Wenige Minuten später flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt.

Betrügerische Tat in Bochum

Insgesamt wurden eine Geldkassette und möglicherweise weitere Wertgegenstände entwendet. Beide Täter sollen laut Zeugen „Südländer“ und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Einer der Männer wird auf etwa 180 cm mit stabiler Figur geschätzt, der andere auf 165 cm und schlank.

Der größere Täter trug bei der Tat ein schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift, während der andere ein beigefarbenes Oberteil anhatte. Die Polizei Bochum bittet mögliche Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Die Ermittlungen übernimmt das örtliche Kriminalkommissariat, um die Täter ausfindig zu machen. Die Polizei Bochum hofft auf Zeugenhinweise, um den Fall schnellstmöglich aufzuklären und die Betrüger zu fassen.

