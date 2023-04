Duisburg: Bluttat im Fitnessstudio – Augenzeuge schildert schreckliche Details

Der blutige Zwischenfall in einem Fitnessstudio in Duisburg schlägt weiterhin hohe Wellen. Bei denen, die am Dienstagabend (18. April) vor Ort waren, sitzt der Schock noch tief.

Ein Augenzeuge aus Duisburg hat sich nun an DER WESTEN gewandt und seine Eindrücke geschildert – und die waren unfassbar blutig. Als eines der Opfer auf ihn zutorkelte, reagierte er sofort.

Duisburg: Zeuge hilft Opfer – „Halb tot“

Er war gerade mitten beim Training, als plötzlich ein blutüberströmter Mann auf ihn zu lief. „Halb tot angestochen“, beschrieb der Zeuge das Opfer. Ganz alleine und vollkommen perplex fragte er den Verletzten, was los sei. „Der meinte, jemand mit Messer und Machete rennt rum und sticht auf Leute ein.“

Der Zeuge hatte von der ganzen Aufregung überhaupt nichts mitbekommen. „Ich war alleine mit dem oben, weil ich nicht wusste, was war.“ Doch plötzlich seien alle wie wild nach draußen gerannt. Sofort schnappte er sich den stark blutenden Mann und trug ihn nach unten zum Ausgang. Auf dem Weg bemerkte er noch ein weiteres Opfer am Boden. „Da lag auch einer mit vier Stichen oder so unnormal am Verbluten.“ Der Zeuge konnte gar nicht fassen, was geschehen war, während er trainiert hatte.

Blutige Szenerie

Komplett schockiert von den Eindrücken und der Gesamtsituation filmte der Zeuge noch kurz die Situation. Das Video stellte er DER WESTEN zur Verfügung. Allerdings waren die Bilder zu blutig, um sie hier zu zeigen. Überall war Blut auf dem Boden. Während im Hintergrund noch die animierende Trainingsmusik lief und Stimmen zu hören waren, lagen Blutpfützen auf dem Laminat.

Der bisher noch flüchtige Täter hatte es laut Polizei auf einen 21-Jährigen abgesehen, der zurzeit noch in Lebensgefahr schwebt. Allerdings verletzte er in seiner Rage auch noch weitere Personen, die sich an dem Abend gegen 17.40 Uhr in dem der „John Reed“-Kette zugehörigen Fitnessstudio an der Schwanenstraße in der Duisburger Altstadt aufhielten.