Geschäfte an Fronleichnam in NRW geschlossen – hier kannst du trotz Feiertag shoppen

An Fronleichnam genießen viele in NRW einen freien Tag. Doch nicht alle wollen den Feiertag im Kreis der Familie verbringen. Besonders Shopping-Fans stellt der Feiertag oft vor Herausforderungen, da die meisten Geschäfte geschlossen sind. Aber es gibt Alternativen. Du willst wissen, wo du einkaufen kannst?

Am Feiertag zieht es viele Menschen in NRW über die Grenze. Während in Deutschland nahezu alles stillsteht, locken Nachbarländer wie die Niederlande mit offenen Geschäften. Besonders Städte nahe der Grenze laden am Feiertag zum entspannten Einkaufsbummel ein. Erfahre, wo deine Shopping-Pläne auch an Fronleichnam möglich werden.

Shopping-Alternativen an Fronleichnam NRW

Fronleichnam fällt in NRW und andernorts jedes Jahr auf einen Donnerstag und ist ein christlicher Feiertag. Die katholische Kirche feiert die leibliche Gegenwart Jesu in der Eucharistie. Auch viele Protestanten genießen den Tag, obwohl er nicht Teil ihrer Tradition ist. Allerdings stehen in NRW viele vor verschlossenen Ladentüren.

In den Niederlanden sieht das anders aus. Hier haben viele Geschäfte trotz Feiertagen geöffnet. Besonders das Designer-Outlet in Roermond zieht Shopping-Begeisterte an. Es ist bei Besuchern aus NRW beliebt, da es regelmäßig längere Öffnungszeiten bietet. Auch an Fronleichnam können Urlauber hier stundenlang einkaufen.

Beliebte Shopping-Ziele nahe NRW

Neben Roermond locken weitere niederländische Städte wie Venlo oder Enschede mit geöffneten Geschäften. Venlo bietet an den meisten Feiertagen erst ab 12 Uhr Shopping-Möglichkeiten. Auch Enschede wirbt am Feiertag aktiv um Gäste aus NRW.

Noch mehr News für dich aus NRW:

Ob Familie oder Freunde, viele planen ihren Besuch in den Niederlanden schon lange im Voraus. Fronleichnam wird in NRW so zum idealen Anlass, um der gewohnten Feiertags-Routine in den Niederlanden zu entfliehen. Einkaufsstädte nahe der Grenze bieten perfekte Abwechslung für alle, die den Tag anders verbringen möchten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.