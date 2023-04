Abdelkarim meldet sich nach Bluttat in Duisburg – „Kaum in Worte zu fassen“

Es sind grausame Szenen, die sich am Dienstagabend (18. April 2023) in Duisburg abspielen. In einem Fitnessstudio verletzte ein Unbekannter mehrere Menschen mit einer Waffe. Dabei sind drei der Opfer lebensgefährlich, ein Opfer schwer verletzt. Der genaue Tathergang ist jedoch immer noch nicht klar (wir berichteten).

Der Comedian Abdelkarim berichtet jetzt auf Instagram, dass er kurz vor dieser Bluttat selber noch in dem „John Reed“ Fitnessstudio gewesen sei. Nur 20 Minuten lagen zwischen dem Moment, in dem er das Gym verlassen hat und dem brutalen Vorfall. Die Fans des „Let’s Dance„-Stars sind in großer Sorge

Abdelkarim ist schockiert über den Vorfall

In der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ wollte Abdelkarim sein Tanzfähigkeiten unter Beweis stellen. Es lief jedoch nicht ganz so gut für den 41-Jährigen: Bereits in Show zwei war Schicht im Schacht. Privat hatte der Comedian jetzt aber Glück im Unglück: Er meldet sich am Mittwoch (19. April) mit ernsten Worten bei seinen Followern auf Instagram und offenbart, dass er kurz vor der Tat noch in dem Studio trainiert hat.

„Vielen Dank für eure Nachfragen. Ich bin vom Angriff im Fitnessstudio in Duisburg zum Glück nicht betroffen. Ich war zwar gestern beim Sport, aber ich habe das Fitnessstudio ca. 20 Minuten vor dem Angriff verlassen. Mir geht es also gut. Der Angriff ist natürlich trotzdem hart und nicht in Worte zu fassen. Leider wurden 4 Menschen schwer verletzt. Ich wünsche ihnen viel Kraft und hoffe, dass es ihnen sehr bald besser geht“, so der 41-Jährige.

Fans des Comedian in großer Sorge

Unter dem Instagram-Beitrag überschlagen sich die besorgten Kommentare seiner Follower. Auch zahlreiche seiner Kollegen melden sich zu Wort und sind vor allem erleichtert, dass dem „Let’s Dance“-Star nichts passiert ist:

„Ich bin darüber erschüttert, dass ein solcher Anschlag in einem Fitnessstudio passiert und was es für die Verletzten und deren Familien bedeutet. Hauptsache ist, dass es dir gut geht.“

„Glück gehabt. Und drei Menschen schweben in Lebensgefahr. Einfach nur dumm sowas.“

„Das ist so schlimm!“

„Gott sei Dank. Ich verstehe die Welt nicht.“

