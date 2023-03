„Let’s Dance“: Victoria Swarovski stichelt gegen Noch-Ehemann – RTL-Zuschauer haben es nicht mitbekommen

Es ist Freitag. Das bedeutet: Es ist wieder „Let’s Dance“-Zeit! Die beliebte RTL-Tanzshow zählt unzählige Fans und wird gerade dadurch, dass sie live in Köln aufgezeichnet wird, stets mit großer Spannung verfolgt. Wer schafft es in die nächste Runde und wer ist raus?

Wir sind live vor Ort dabei und halten dich über all die Dinge, die du nicht im TV zu sehen bekommst, in unserem „Let’s Dance“-Blog auf dem Laufenden. Hier erfährst du zuerst, was im RTL-Studio für Lacher, Staunen und die ein oder andere Träne sorgt.

Freitag, der 3. März

23.50 Uhr: Es ist offiziell! Für Komiker Abdelkarim und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger hat es in dieser Runde nicht gereicht und das Paar scheidet aus dem Wettbewerb aus.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

23 Uhr: Weiter geht es mit den Kandidaten Michael „Mimi“ Krause, Anna Ermakova und Sharon Battiste.

22.53 Uhr: Während RTL wieder in eine Werbepause schaltet, bekommen die Zuschauer im TV-Studio weitere Unterhaltung geboten. Ein Pärchen aus dem Publikum darf nun vor allen auf dem berühmten „Let’s Dance“-Parkett tanzen – und das zum Ballermann-Hit „Schatzi schenk mir ein Foto“ von Mickie Krause.

22.44 Uhr: Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy tanzt den Jive zu „Reet Petite“ von Jackie Wilson. Motsi Mabuse kann sich bei diesem Anblick kaum noch halten. „Was für ein Wahnsinns-Jive!“, staunt auch RTL-Moderator Daniel Hartwich. Selbst Joachim Llambi applaudiert anerkennend. Da dürfte es niemandem mehr überraschen, dass Philipp den bisherigen Tagesrekord aufstellt. Stolze 29 Punkte gehen auf sein Konto – 10 davon stammen übrigens von Llambi. Das sieht man nicht oft!

22.30 Uhr: Nun ist Komiker Abdelkarim an der Reihe. Er tanzt den Slowfox zu „Shaddap Your Face“ von Joe Dolce. Seine Leistung wird mit lediglich 10 Punkten bewertet.

22.18 Uhr: TV-Koch Ali Güngörmüş legt einen Cha Cha Cha zu „Play That Funky Music“ von Wild Cherry nach. Die Jury bewertet die Performance mit 16 Punkten.

21.59 Uhr: Als Nächstes steht Mentalist Timon Krause auf der Bühne. Der 28-Jährige tanzt Cha Cha Cha zu „Sweets For My Sweet“ von C. J. Lewis. Von Motsi, Jorge und Llambi gibt es 19 Punkte dafür.

21.48 Uhr: Foodbloggerin Sally Özcan muss sich ebenfalls an der gefühlvollen Rumba beweisen. Ihr Song ist „Listen to Your Heart“ von Roxette. Während die Zuschauer im Studio in tosenden Applaus ausbrechen, reagiert die Jury verhalten. Keiner von ihnen klatscht mit. Die Bewertung fällt dementsprechend niedrig aus: 16 Punkte.

21.29 Uhr: GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi legt einen Tango aufs Parkett. Dazu läuft „Personal Jesus“ von Depeche Mode. Bei der Jury scheint ihr Tanz jedoch gar nicht gut anzukommen, wie unsere Reporterin bemerkt. Weder Motsi noch Jorge oder Llambi klatschen. Für ihr knallhartes Urteil ernten die Experten prompt einige Buhrufe aus dem Zuschauerraum. Doch es hilft nichts: Für das Tänzerpaar gibt es eine enttäuschende Bewertung von 12 Punkten.

21.17 Uhr: Sängerin Natalia Yegorova tanzt eine Rumba zu „Mandy“ von Barry Manilow. Von der Jury erhält sie ebenfalls 20 Punkte.

20.57 Uhr: Weiter geht es mit Publikumsliebling Knossi. Gemeinsam mit Isabel Edvardsson tanzt er den Jive zu „Danger Zone“ von Kenny Loggins. Sobald das Paar die Tanzfläche betritt, rastet das Publikum im Kölner Studio regelrecht aus. Die Zuschauer erheben sich noch während der Performance von ihren Plätzen und klatschen wie wild mit. Immer wieder sind Jubelrufe und lautes Pfeifen zu hören. Selbst Motsi Mabuse steht auf. „Sie bringen unseren Saal zum Kochen“, stellt Daniel Hartwich fest. „Zugabe!“, ruft das Publikum. Am Ende gibt es stolze 20 Punkte für den Entertainer.

20.46 Uhr: TikTok-Star Younes Zarou ist an der Reihe: Er tritt mit einer Rumba zu „No Matter What“ von Boyzone auf. Im Studio erntet der 25-Jährige tosenden Applaus. Die Tänzer und Zuschauer vor Ort erheben sich von ihren Plätzen und feuern Younes an. Gänsehaut pur! Die Jury bewertet die Performance mit insgesamt 16 Punkten.

20.36 Uhr: Und was passiert in der Werbeunterbrechung? Unsere Reporterin vor Ort berichtet, dass die „Let’s Dance“-Jury erst einmal abgepudert wird. Unterdessen fangen die Kandidaten an, zum Bruno-Mars-Hit „Uptown Funk“ zu tanzen.

20.27 Uhr: YouTuberin Julia Beautx eröffnet die Tanzfläche mit einem Cha Cha Cha zu „Let’s Get Loud“ von Jennifer Lopez. Von der Jury gibt es 22 Punkte dafür.

20.15 Uhr: Nun geht es auch für die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen los!

20.10 Uhr: Und schon fallen die ersten spitzen Bemerkungen, die das TV-Publikum gar nicht zu sehen bekommt. Als die Moderatoren eines der Tänzerpaare im Hochzeits-Kostüm entdecken, merkt Victoria Swarovski an: „Das Heiraten sollte man sich überlegen.“ Die Österreicherin hat sich erst im Februar von ihrem Ehemann Werner Mürz getrennt. „Beim zweiten Mal wird alles besser“, fügt Daniel Hartwich ermutigend hinzu.

20 Uhr: Während sich die Zuschauer vor den Bildschirmen noch gedulden müssen, geht es im RTL-Studio schon los. Das „Let’s Dance“-Moderationsduo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski betritt das Tanzparkett. Die Promi-Teilnehmer und ihre Tanzpartner folgen kurz darauf. Gegenseitig begrüßen sie sich mit dem Gesang: „Ohne [Namen des jeweiligen Kandidaten] wäre hier gar nichts los!“

19.49 Uhr: Im Kölner Studio nehmen die Besucher langsam ihre Plätze ein. Um auch schon vor dem Start der Liveshow für Unterhaltung zu sorgen, werden die Zuschauer vor Ort von einem Anheizer in Stimmung gebracht. „Klatschen Sie gerne mit, aber bitte schauen Sie, dass Sie den Takt treffen“, heißt es beispielsweise, während das Publikum eine Einführung ins professionelle Klatschen erhält. Und: „Sobald Sie eine Telefonnummer hören – Klatschen!“

15.15 Uhr: In der ersten Show haben sich die Zuschauer von GNTM-Star Alex Mariah Peter verabschieden müssen. Ihr Abgang ist vielen ein Rätsel, denn die Laufstegschönheit ist bei Weitem nicht die schlechteste Tänzerin gewesen, wie zahlreiche Fans behaupten (Mehr dazu hier). Es bleibt also spannend, für wen das Publikum heute anruft und für wen die „Let’s Dance“-Reise schon in Show Nr. 2 enden muss.

Doch schon bevor die zweite „Let’s Dance“-Ausgabe 2023 begonnen hat, gibt es bereits das erste Aus. Profitänzer Christian Polanc muss krankheitsbedingt passen. Glück für Alexandru Ionel, der ehemalige Tanzpartner von Alex Mariah Peter. Er darf heute mit Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste auftreten. Gemeinsam mit Alexandru wird sie Contemporary tanzen, einer der beliebtesten Tänze in der RTL-Show.

Weitere News:

Bei den Fans kommt diese Entscheidung jedoch gar nicht gut an. „Ausgerechnet den Contemporary mit einem anderen Partner. Das ist hart“, merkt eine Zuschauerin an. Eine andere wird noch deutlicher: „Contemporary in der zweiten Folge ist doch total lächerlich! Man kann doch noch zu keinem eine Bindung aufbauen. Ohne Sinn!“ Eine dritte Dame pflichtet ihr bei, dass dieser Tanz „erst später kommen“ sollte. Von einem weiteren Fan heißt es: „Den Contemporary finde ich zu früh, dafür sollte man sich erstmal besser kennenlernen.“

Ob die Tanzwahl der „Let’s Dance“-Produktion für Sharon das Aus bedeutet, erfahren wir erst heute Abend. Ab 20.15 Uhr geht’s wie immer los.