„Let’s Dance“: Fans schlagen nach erstem Exit Alarm – diese Regel muss RTL ändern

Das war ein kurzes Vergnügen. Schon nach der ersten Ausgabe der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel musste GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter die RTL-Show verlassen. Für die Zuschauer war es ein Schock.

Ihr Ausstieg war definitiv nicht abzusehen, doch trotz einer guten Bewertung der „Let’s Dance“-Jury verlor das Model im Telefon-Voting. Nach dem Exit forderten einige Fans eine Umstrukturierung des RTL-Regelwerks. So könne es nicht weitergehen!

„Let’s Dance“-Fans sind entsetzt: „Gab mindestens drei Schlechtere“

Alex Mariah Peter ist raus. Das verkündeten die „Let’s Dance“-Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski am vergangenen Freitag (24. Februar) live im TV. Wer an diesem Abend zusah, dürfte sichtlich verwundert gewesen sein. Denn: Alex und ihr Tanzpartner Alexandru bekamen 13 Punkte von der Fachjury für ihren Cha Cha Cha. Viele Zuschauer merkten sogar an, dass die beiden eine deutlich bessere Performance aufs Parkett legten als Sally Özcan und Massimo Sinató, die ebenfalls einen Cha Cha Cha tanzen mussten und dafür 15 Punkte bekamen.

Als es dann am Ende der Show hieß, Alex Mariah Peter habe nicht genug Anrufe erhalten, platzte den RTL-Zuschauern endgültig der Kragen. „Es gab MINDESTENS drei (!!!) Schlechtere… Sie ist leider nur rausgeflogen, weil sie keine Fanbase wie z.B. ein Knossi hat“, ärgerte sich eine Frau bei Instagram. Ein anderer „Let’s Dance“-Fan betonte: „Sehr schade, von Alex Mariah hätte ich tänzerisch gern mehr gesehen. Für Alexandru tut es mir besonders leid, er musste jetzt schon zum zweiten Mal als Erster die Show verlassen, dabei ist er auch ein so großartiger Tänzer.“

„Let’s Dance“-Zuschauer schlagen Regeländerung vor: „Wäre fairer“

Am Ende schienen wieder einmal nicht die Bewertung der Fachjury oder die tänzerischen Fähigkeiten zu zählen, sondern wer die meisten Sympathiepunkte beim Publikum sammelte. Dabei sollte es bei einer Tanzshow wie „Let’s Dance“ doch gerade auf die Leistung ankommen, wie nun zahlreiche Fans bemängelten.

„Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, die Ausscheidungsmethode nach dem Beispiel von ‚Let’s Dance‘ aus der UK zu testen? Hier gehen die letzten beiden Paare nochmal in ein Battle und die Jury entscheidet, wer gehen muss. Wäre fairer“, schlug ein Zuschauer vor. Ein anderer warf ein: „Warum werden die Profis eigentlich nicht mit einer Lostrommel in der ersten Liveshow den Prominenten zugelost?! Ich bin mir fast sicher, dass die Zuordnung kein Zufall, sondern Berechnung ist.“

Ob RTL diesen Wünschen nachkommen und eine Änderung nach der Ausstrahlung 2023 vornehmen wird? Fraglich. Immerhin verfolgt die Kultshow das altbewährte Konzept bereits seit 15 Staffeln.