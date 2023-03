„Let’s Dance“ lüftet Geheimnis! Das passiert in den Werbepausen

Die neue Staffel von „Let’s Dance“ ist in vollem Gange und der Wettkampf um den Titel „Dancing Star 2023“ läuft. Damit die Promis freitags in der Liveshow über das Parkett tanzen können, wird unter der Woche hart trainiert.

Während die Tage zwischen den Shows für die Kandidatinnen und Kandidaten wie im Flug vergehen dürften, vertreibt RTL den „Let’s Dance„-Fans die Wartezeit mit exklusiven Einblicken bei Instagram. Zwei Tage vor der dritten Show am 10. März lüftet der Sender jetzt ein Geheimnis, über das die TV-Zuschauer sonst nur rätseln können.

„Let’s Dance“-Reporter ermöglicht Blick hinter die Kulissen

Wer nicht gerade Tickets für die Liveshow gekauft hat, wird wohl nie wissen, was passiert, wenn die Kamera ausgeht und RTL in die Werbung schaltet. Jetzt ermöglicht der Sender seinen Fernsehzuschauern allerdings einen Blick hinter die Kulissen.

Den Backstage-Report übernimmt „Let’s Dance“-Experte Cornelius Strittmatter. Der steht normalerweise für den „Nähkästchentalk“ auf Instagram vor der Kamera und diesmal direkt im Studio. Hier zeigt er, wie das Parkett vor dem nächsten Auftritt nochmal frisch gewischt wird. „Damit das nächste Tanzpaar hier auch den richtigen Grip hat.“

„Let’s Dance“: Das passiert in der Werbung

Aber es wird nicht nur geputzt in der Werbepause. RTL nutzt die Zeit auch für Interviews mit den Prominenten. Und was ist mit der Jury? Die bleibt nicht zwangsläufig an Ort und Stelle sitzen, sondern geht natürlich auch mal zur Toilette.

Bevor die Lichter dann wieder angehen, darf auch das Publikum nochmal ran. „In der Werbepause trauen sich ab und zu auch einfach Paare aus dem Publikum auf die Tanzfläche“, erzählt Strittmatter.

Ist die Pause dann vorbei, übernehmen Daniel Hartwich und Victoria Swarovski wieder das Zepter und stellen am Ende jeder Show wieder die Frage aller Fragen: Wer ist raus? Die Antwort in Folge 2 ist eindeutig – Abdelkarim und Kathrin müssen das Format verlassen. Damit sind es nur noch 12 Paare, die auch die Werbepausen-Romantik in der nächsten Show miterleben.