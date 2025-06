Horoskop-Hammer! Was im Juli passiert, werden diese Sternzeichen nicht kommen sehen

Der Sommer-Monat Juli steht kurz vor der Tür. Auch in diesem Jahr sorgen die sommerlichen Temperaturen laut Horoskop bei einigen Sternzeichen für mehr Energie, Veränderung und Aufbruch. Bei manchen geht es jetzt nicht nur um kleine Erfolge, sondern um die Erfüllung eines echten Lebenstraums.

Und das betrifft viele Bereiche im Leben einiger Sternzeichen – denn ob beruflich, privat oder kreativ, für diese Zeichen kann eine große Veränderung nun Realität werden. Diese fünf Sternzeichen stehen nämlich ganz besonders unter einem guten Stern.

Das Juli-Horoskop verspricht Veränderung

Vor allem für den Stier zahlt sich im Juli die Geduld aus. Was sich bei dir nämlich über die vergangenen Wochen, Monate oder Jahre aufgestaut hat, entfaltet seine ganze Kraft und trägt im Juli seine Früchte. Möglicherweise geht ein Herzensprojekt in Erfüllung, ein Umzug steht bevor oder ein finanzielles Ziel wird erreicht. Egal was, du darfst stolz auf dich sein.

Auch für Krebse und Löwen steht ein Monat voller Highlights bevor. Während Krebs-Geborene eine vielversprechende Chance bekommen und sich familiär, beruflich oder kreativ ausleben können, stehen Löwen im Juli im Rampenlicht ihrer eigenen Show. Hast du schon immer geträumt, dich selbstständig zu machen oder eine lang ersehnte Reise anzutreten? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Löwe-Geborene. Für beide bedeutet der Juli, Mut zu zeigen und etwas zu wagen.

Jungfrauen haben perfektes Timing

Jungfrauen kommen im Juli nicht zum Stillstand – der Sommer ist geprägt von Bewegung und Abenteuer. Vor allem die Struktur und das Timing passen jetzt endlich zusammen und das ermöglicht dir, etwas zu erreichen, das du schon lange geplant hast. Willst du dich vielleicht beruflich verändern oder etwas anderes in deinem Leben anpassen? Dann tu es im Juli, die Sterne stehen gut dafür laut Horoskop.

Der emotionale und leidenschaftliche Skorpion merkt im Juli laut Horoskop, dass hinter einem bestimmten Traum viel mehr steckt. Du wirst merken, dass es vielmehr ein tiefer Wunsch ist und schon Teil deiner eigenen Bestimmung. Im Juli findest du nun endlich den Mut, all das auch auf eine Karte zu setzen und das zu tun, was dich wirklich erfüllt. Eine große Transformation liegt in der Luft – und diese führt dich dorthin, wo du tief im Herzen sein willst.