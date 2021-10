Duisburg: Doc Caro teilt aus gegen Bayern-Spieler Kimmich – „Meinung ist nicht gleich Ahnung“

Duisburg. Das hat gesessen! Kultärztin Doc Caro aus Duisburg hat Joshua Kimmich eine ziemliche Ansage gemacht. Der Star des FC Bayern München hatte sich öffentlich geoutet, er sei nicht gegen Corona geimpft.

Seine Begründung findet die Influencerin aus Duisburg nicht aussagekräftig und macht dem Nationalspieler den Vorwurf, er würde damit andere verunsichern.

Duisburg: Doc Caro teilt aus gegen Kimmich – „Schlichtweg falsch“

Grundsätzlich gesteht die in Duisburg praktizierende Ärztin Joshua Kimmich zu, sich nicht impfen zu lassen. Wie jeder andere Mensch habe der Mittelfeld-Star der Bayern das Recht, eine freie Entscheidung über seinen Körper zu treffen.

Was Doc Caro allerdings sauer aufstößt, seien die Beweggründe, die Kimmich kommuniziert. Der Bayern-Star sprach gegenüber TV-Sender „Sky“ von „Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht“.

„Das verunsichert nicht nur, sondern ist schlichtweg falsch und leider auch gefährlich, weil unwissend und die Leute, die es hören, es vielleicht nachplappern“, poltert Doc Caro in einem Facebook-Post.

Das ist Doc Caro aus Duisburg:

Voller Name: Dr. Carola Holzner

Ärztin im Helios Klinikum Duisburg

Zuvor Oberärztin in der Notaufnahme der Uniklinik Essen

Führt bei Facebook einen Medizin-Blog

Während der Corona-Pandemie hat sich das Interesse an ihren Beiträgen vervielfacht

Mittlerweile hat Doc Caro über 244.000 Abonnenten bei Facebook

Weil Kimmich als Fußballer ein Vorbild vor allem für junge Menschen sei, hält sie dessen Aussagen für besonders problematisch.

Doc Caro aus Duisburg über Kimmich: „Meinung ist nicht gleich Ahnung“

Langzeitfolgen würden nach Ansicht von Doc Caro als „Universalausrede“ benutzt. Sie argumentiert, dass es zwar erwiesenermaßen Impfreaktionen gebe, aber die in der Regel im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen. „So wie z.B. auch Aspirin Nebenwirkungen hat. Wie eigentlich alles in Leben meist Wirkung und Nebenwirkungen hat.“

Es seien mittlerweile mehr als 6,7 Milliarden Impfdosen verabreicht. „Also richtig, richtig viele. So viele Tore kann man nicht schießen.“ Langzeitfolgen trotz zahlreichen Studien nicht belegbar. Im Gegensatz zum Long-Covid-Syndrom nach einer Infektion. „Das, das ist eine Spätfolge! Und zwar eine echt miese.“

Die Ärztin aus Duisburg appelliert deshalb an Joshua Kimmich, sich besser zu informieren. „Meinung ist nicht gleich Ahnung“, so Doc Caro.

Doc Caro aus Duisburg motiviert zur Corona-Impfung

Die Influencerin hofft, mit ihrem Post Joshua Kimmich zum Umdenken zu bewegen. Denn: „Der einzige Weg raus aus der Pandemie, Rückkehr zur Normalität, ist die Impfung. Die Impfung schützt den, der sich impfen lässt und sie schützt Menschen, die sich nicht impfen können oder keinen Impfschutz aufbauen (so wie z.B. Kinder einer Krebsstation.) Sie schützt also beide. Eine Impfung ist also wichtig in doppeltem Sinne. Und sie ist solidarisch.“

Impf-Streit um Kimmisch sorgt für heftige Diskussionen

Auch im Doppelpass beim TV-Sender "Sport 1" wurde hitzig über den Fall Kimmich diskutiert. Eine Frage bringt Felix Magath dabei gehörig auf die Palme >>>

