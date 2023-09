Lotto-König Chico haut wieder einen raus: „Hab mir ’ne Yacht gekauft“

Eigenes Business, Youtube-Kanal und zahlreiche Spenden-Aktionen. Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lotto-König Chico, hat in seiner Wahlheimat Dortmund alle Hände voll zu tun.

Kein Wunder, dass sich der Dortmunder Lotto-Millionär ab und an eine Auszeit gönnen muss. Gesagt, getan. So entführte Chico kürzlich seine neue Freundin Candice Newgas in seine Heimat. Dabei durfte die Kamera natürlich nicht fehlen.

Lotto-König Chico im Luxus-Urlaub

In einem Video-Blog fassten der ehemalige Kranfahrer und die Dortmunder Oberkommissarin ihre Erlebnisse in der Türkei zusammen. Angefangen beim frechen Taxi-Preis vom Flughafen Antalya zum Küsten-Hotspot Belek, über Genüsse der türkischen Küche bis hin zum Planschen im Ozean: Chico und Candice nehmen ihre Fans mit auf eine himmlische Reise ans türkische Mittelmeer.

Aber Chico wäre nicht Chico, wenn er sich nicht auch im Heimaturlaub das ein oder andere Schmankerl gönnen würde. Und so schlenderte der Lotto-Millionär mit seiner Freundin über den Strand und posaunt heraus: „Ich hab mir ’ne Yacht gekauft.“ Ernsthaft? Eine Yacht? Angesichts seiner bisherigen Investitionen (Ferrari, Porsche, Luxusuhren und Co.) scheint die Aussage gar nicht mal so unrealistisch. Doch Candice rudert schnell zurück.

Chico rast über das Meer

„Wir haben eine Yacht gechartert“, stellt die Mode-Bloggerin klar und wird noch genauer: „Oder sagen wir ein Speedboat.“ Tatsächlich steuern die beiden nicht auf die nächste Mega-Yacht à la Jeff Bezos zu, sondern auf einen Bootsverleih am Strand. Von hier aus legt das Paar gemeinsam mit Freunden ab und der Fahrer heizt über die Wellen. Chico und Candice dürfen sogar zwischenzeitlich selbst das Steuer übernehmen. Am Ende bleibt das Boot aber im Besitz der Leihfirma.

Die Nachrichten aus der Heimat und aller Welt lassen Chico auch während des Urlaubs nicht locker. Mit Erschrecken nahm der Dortmunder etwa die Erdbeben-Katastrophe in Marokko zur Kenntnis. Deshalb war es ihm bei seiner Rückkehr aus der Türkei wichtig, eine Spendenaktion seines Kumpels Abdul Amzough zu unterstützen. Mit ihm hatte der 42-Jährige schon vor seinem Urlaub eine Aktion für Tiere umgesetzt (mehr hier).