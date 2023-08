Lotto-König „Chico“ ist wieder vergeben – SO lief das erste Date ab

Lotto-König „Chico“ könnte glücklicher nicht sein. Auf seinem Konto liegen Millionen und die richtige Frau an seiner Seite hat der Multimillionär auch endlich gefunden. Wie kann ein Mensch so viel Glück auf einmal haben, fragen sich da viele. Doch Glück alleine war es nicht.

Die Chance, den Jackpot im Lotto zu knacken, liegt Experten zufolge bei 1 zu 140 Millionen. Kürsat Yildirim alias „Chico“ hat es geschafft. Deutlich schwierig fiel ihm dagegen, das Herz seiner Angebeteten zu gewinnen. DER WESTEN hat mit dem Paar aus Dortmund gesprochen und pikante Details zum ersten Date erfahren.

Lotto-König „Chico“ lässt nicht locker

Betrachtet man die reinen Fakten, dann könnte das Paar nicht ungleicher sein. Kürsat Yildirim, mit seiner kriminellen Vergangenheit, für die er sogar im Knast saß und seine Freundin Candice Newgas, die Oberkommissarin der Dortmunder Polizei. Wie passend, dass die 36-Jährige dem Nordstadtmillionär auch bei ihrer ersten Begegnung in Uniform entgegenkam.

In einer 30er-Zone fuhr Chico etwas zu schnell und wurde von der Polizistin direkt mal in die Schranken gewiesen. Doch beim Anblick der rothaarigen Beamtin schaltete der 42-Jährige schnell in den Flirtmodus. Erst nach großer Überzeugungskunst ließ sich Candice im Dezember 2022 auf ein Date ein (hier die ganze Kennenlerngeschichte).

Lotto-König Chico und seine Freundin Candice. Foto: privat

„Ich dachte, ein Kaffee wird mich schon nicht umbringen“, gesteht Candice im Interview mit DER WESTEN. Beide seien recht locker an das Date herangegangen, ohne zu große Erwartungen zu haben. „Ich muss sagen, dass er sich sehr viel Mühe gegeben hat. Er hat mich abgeholt von zu Hause und mir einen Esel als Geschenk mitgebracht sowie ein Bären-Kuscheltier von der Kirmes. Er hat auch überhaupt keine Anstalten gemacht, auf Tuchfühlung zu gehen. Ein absoluter Gentleman“, schwelgt die Oberkommissarin in Erinnerungen.

Aus dem Kaffee sei ein ganzes Dinner geworden. Doch der sonst so coole Lotto-Millionär schien doch nervöser gewesen zu sein, als er zugeben wollte. Denn zu dem Date kam er nicht alleine. „Kürsat Rückendeckung gehabt und seinen besten Freund und seinen Bruder mitgebracht, weil er solch einen Respekt hatte, sich mit einer Polizistin zu treffen. Die beiden haben sich an einen anderen Tisch gesetzt und für mich sah es so aus, als seien es nur irgendwelche Gäste.“

Der Schwindel sei allerdings nach einiger Zeit aufgeflogen, weil Chico immer Augenkontakt zu den beiden gesucht habe. Sein bester Freund habe zu dem Zeitpunkt noch versucht so zu tun, als wolle er ein Foto mit dem berühmten Lotto-Gewinner machen. Im Restaurant gestand Chico dann, dass sich die drei bereits kennen, doch das abgekartete Spiel löste der 42-Jährige erst in der Beziehung auf. Heute kann das Paar über die kleine Lüge lachen.

Noch mehr News:

Immerhin war das Date von Erfolg gekrönt und es sollten noch viele weitere Treffen folgen. Nach Aussage von Lotto-König „Chico“ habe es bereits beim ersten Date gefunkt. Um Candice sei es um Weihnachten rum geschehen gewesen. Mittlerweile verbringt das Paar fast jeden Tag miteinander und ist froh, dass das Versteckspiel endlich ein Ende hat.