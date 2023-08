Lotto-Spieler sackt 117 Millionen Euro ein – DAS machte er anders als die anderen

Was lange währt, wird endlich gut – das erlebte ein Lotto-Spieler aus Hamburg am Wochenende. Der 36-Jährige ist jetzt um unfassbare 117 Millionen Euro reicher, nachdem er bereits seit fünf Jahren Lotto spielte.

Doch weil der große Lotto-Gewinn immer wieder ausblieb, änderte der Hamburger kurzerhand seine Strategie und hatte damit direkt Erfolg.

Lotto-Spieler knackt Mega-Jackpot – mit DIESER Taktik

3, 17, 19, 32, 38, 6 und 7 – diese vermeintlich willkürliche Zahlenfolge machte einen Lotto-Spieler am Samstag (5. August) zum Multimillionär. Nachdem der Hamburger bereits seit fünf Jahren Lotto spielte, hatte er wohl selbst kaum an den ganz großen Gewinn geglaubt. Doch ausgerechnet der Moment, in dem er eine gravierende Änderung an seinem Lotto-Schein vornahm, markiert nun einen Wendepunkt in seinem Leben.

„Der Gewinner hat seinen Account seit fünf Jahren und bislang per Dauerschein immer dieselben Glückszahlen gespielt“, erklärt eine Sprecherin der Gesellschaft Zeal, zu der das gewinnbringende Online-Portal „Lotto24“ gehört, gegenüber der „Bild“. Bei dem letzten Spiel änderte der 36-Jährige allerdings das Vorgehen, er „hat zum ersten Mal auf eine andere Strategie gesetzt.“ Anstatt seiner üblichen Zahlen nahm der Hamburger Zahlen aus seiner direkten Umgebung, „unter anderem hat er sich auch Zahlen von seinen Freunden zurufen lassen.“

Lotto: Das plant Gewinner mit den Millionen

Viele Menschen spielen beim Lotto immer die gleichen Zahlen, nutzen Glückszahlen oder besondere Daten für ihren Lotto-Schein. Zufällige Zahlen aus der direkten Umgebung oder welche, die einem einfach so in die Gedanken kommen, landen bei den meisten Lotto-Spielern eher nicht auf dem Tippschein. Bei dem 36-Jährigen, der laut Zeal-Sprecherin ein „echter Hamburger Jung“ sei, hat aber nun genau das funktioniert.

Auch wenn 117 Millionen Euro für viele Menschen nach einer wahnwitzigen Summe klingt, mit der man sich jede Menge Träume erfüllen kann, will der frischgebackene Multimillionär kleine Brötchen backen. Er wolle „weiterleben wie bisher, sein Leben nicht komplett umkrempeln“. Den Gewinn wolle er anlegen und sich eventuell ein neues Auto kaufen, so „Bild“.

