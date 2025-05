Oberhausener nehmen kein Blatt vor den Mund – „Stadt ist ein Scheißhaufen geworden“

Da kocht die Luft im Pott! Die Stadt Oberhausen hat ihre Bürger nach der Lebenszufriedenheit gefragt. Wie gern leben sie in der Centro-Stadt, wie bewerten sie den Service der Behörden und die Kulturangebote? Das Ergebnis kann sich aus Sicht der Stadt (rund 213.000 Einwohner) sehen lassen. Rund 2.500 Bürger zwischen 16 und 80 Jahren haben an der Umfrage mit dem Titel „Leben in Oberhausen 2024“ teilgenommen.

Mehr als drei Viertel der Oberhausener würden gerne in der Stadt leben. Oberbürgermeister Daniel Schranz (50, CDU) freut sich, lässt sich zitieren: „Das ist eine sehr erfreuliche Erkenntnis!“ Demnach würden nur fünf Prozent einen Wegzug innerhalb der kommenden zwei Jahre planen, fast die Hälfte der Befragungsteilnehmer würden die allgemeine Lebensqualität als gut bis sehr gut bewerten. Auf Social Media aber nehmen Anwohner kein Blatt vor den Mund – und urteilen hart über Oberhausen!

Oberhausener nehmen kein Blatt vor den Mund

Für die Bürger, die auf Facebook unterwegs sind, scheint das 75-Prozent-Ergebnis zu hoch zu sein. So schreibt eine Bürgerin: „75 Prozent erscheint mir viel zu hoch. Oberhausen-Mitte, da sind die Leute nur unzufrieden mit allem. Und da ist es auch schlimm. Sterkrade ist auf dem Weg ins Chaos für Jahre. Und wofür? Für ein Bächle durch die Stadt für 30 Millionen Euro. Baustellen überall. 75 Prozent sind damit zufrieden? Ich gehöre zu den 25 Prozent, die ihr nicht gefragt habt.“

Eine andere Oberhausenerin pflichtet ihr bei, schreibt: „Mir gefällt meine Heimatstadt gar nicht mehr, kann hier kaum noch etwas Schönes finden. Ab dem Zeitpunkt, wo das Centro gebaut wurde, ging es mit der Innenstadt Stück für Stück bergab. Es gibt so gut wie gar keine schönen Geschäfte mehr, keinen florierenden Markt, es ist sehr schmutzig und in der Stadt gibt es überall Baustellen.“

„Stadt ist ein Scheißhaufen geworden“

Hart mit der Stadt ins Gericht geht ein Mann, der nach eigenen Angaben seit 45 Jahren in Oberhausen lebe. Er schreibt: „Alles nur Schöngerede! Ich denke, dass 75 Prozent mit Oberhausen NICHT zufrieden sind. Der Verfall der Innenstädte, Dreck, respektlosen und arroganten Menschen. Ich muss einfach sagen, dass die Stadt ein Scheißhaufen geworden ist. So etwas ist einfach nicht zu begreifen.“

Bleibt abzuwarten, ob die negative Kritik auf Facebook bei den Stadtverantwortlichen ankommt – und ob die nächste Bürgerbefragung ein anderes Ergebnis zutage kommen lässt…