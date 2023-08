Chico-Freundin Candice spricht Klartext: „Lebe dann einfach auf Kosten meines Freunds“

Chico und Candice Newgas sind das neue Traumpaar aus Dortmund. Diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn man dem Lotto-Millionär und der Dortmunder Oberkommissarin bei Instagram folgt. Nachdem der ehemalige Kranfahrer und die selbstständige Modebloggerin ihre Liebe öffentlich gemacht haben, sind die beiden beinahe unzertrennlich.

Ob Cranger Kirmes oder türkische Hochzeit – Chico und seine 36-jährige Partnerin genießen aktuell ihre Liebe in vollen Zügen. Doch nicht jeder kauft den beiden ihre Zuneigung zueinander ab. Die Kommentarspalten der Social-Media-Accounts der beiden Turteltäubchen sind voll von Skeptikern, die insbesondere der Polizistin Vorwürfe machen. Doch das lässt die 36-Jährige nicht auf sich sitzen.

Chico-Freundin reagiert auf harte Vorwürfe

Zugegeben: Viele Fans der beiden wünschen dem Traumpaar auf ihrem gemeinsamen Lebensweg alles Glück der Welt. Doch Kommentare wie diese von einem Kevin bei Instagram gehen Candice Newgas mächtig gegen den Strich: „Mrs. Millionärin offiziell ausgesorgt. Guter Deal“.

Die 36-Jährige nahm sich den Kollegen nun am Sonntag (20. August) in ihrer Instagram-Story zur Brust. „Ah ja, sehr gut! Gut, dass du das sagst!“, bedankt sich die Oberkommissarin artig, um dann sarkastisch hinzuzufügen: „Dann kündige ich jetzt meinen Job wohl am besten und löse meine Selbstständigkeit hier auf Instagram auf. Ich lebe dann einfach auf Kosten meines Freunds.“

Chico-Freundin spricht Klartext

Um Kevin und den zahlreichen anderen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, zeigt sie auf, welche Tragweite eine solche Entscheidung tatsächlich für sie in Wahrheit hätte: „Damit werfe ich dann die letzten 20 Jahre meines Lebens weg. Abitur, Ausbildung, Studium und meine Selbstständigkeit mit Instagram! Meine Unabhängigkeit, meine harte Arbeit, mein Fleiß, mein Leben“, so Newgas, die zum krönenden Abschluss beißend ironisch hinzufügt: „Gute Idee! Mensch, warum hat mir das keiner vorher gesagt?!“

Dass die Polizistin und erfolgreiche Mode-Bloggerin (35.000 Instagram-Fans) genau das Gegenteil vorhat, dürfte damit ein für allemal klar sein.