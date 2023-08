Lotto-König Chico gönnt sich Ritt mit neuer Karre – „Kein Ferrari, kein Porsche, sondern…“

Kürsat Yildirim alias Chico genießt das Leben in vollen Zügen. Seit seinem Lotto-Gewinn im vergangenen Jahr hat sich der Dortmunder so einiges gegönnt: Edel-Karossen, Luxus-Uhren und eine komplett neue Garderobe.

Zuletzt verriet der Lotto-Glückspilz, dass er sein Glück auch an einer anderen Front gefunden hat. So gestand er öffentlich seine Liebe zu Candice N. (36) (mehr hier). Gemeinsam mit der Oberkommissarin der Dortmunder Polizei ging Chico am Wochenende auf einen Trip, den er sich in der Vergangenheit nicht hätte leisten können.

Lotto-König Chico auf Crange aufgetaucht

Es ist das größte Volksfest in NRW. Einen Besuch auf der Cranger Kirmes konnte sich das frisch verliebte Paar nicht entgehen lassen. In einem Instagram-Video verrät Chico, dass er schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr auf der Kirmes gewesen sei. „Früher wollte ich überall rein, aber ich hatte kein Geld“, gestand der Dortmunder. Ganz anders sieht es nach dem Lotto-Gewinn aus.

Backfisch, Break-Dance und Kettenkarussell – mit seiner Liebsten ist der ehemalige Kranfahrer und Ex-Knacki nicht zu bremsen. Die beiden Turteltäubchen schlenderten mit breitem Grinsen über die Cranger Kirmes. Doch wer gedacht hätte, dass Chico auf dem Volksfest das Geld mit beiden Händen aus dem Fenster wirft, hat sich geschnitten. Er könne sich zwar jetzt alles leisten, habe „aber kein Bock irgendwie“. Eine besondere Fahrt konnte sich der Dortmunder allerdings nicht entgehen lassen.

„Kein Ferrari, kein Porsche, sondern…“

„Gleich ein Ferrari, kein Porsche, sondern…“, teaserte Chico an und war danach in einem ungewohnten Fahrzeug zu sehen. So setzte sich der passionierte Ferrari- und Porschefahrer hinter das Lenkrad eines Autoscooters und ließ es mächtig krachen.

Seine Fans bei Instagram sind begeistert: „Jetzt weiß Chico, was noch mehr Wert ist als ein Lottogewinn…eine glückliche Beziehung“, schreibt einer. Eine andere schließt sich an: „Einfach entzückend, wie ihr alles präsentiert.“