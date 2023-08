Lotto-König Chico: Schock-Geständnis! Ohne Millionen-Gewinn hätte seine Freundin ihn nicht kennenlernen wollen!

Lotto-König Chico im Liebes-Glück! Der 42-Jährige ist seit rund acht Monaten mit der Polizistin Candice zusammen. Einige Zeit hielt er seine Beziehung zu der 36-Jährigen geheim – jetzt lässt er die ganze Welt an seinem Glück teilhaben. Doch ohne seinen Millionen-Gewinn hätte ihn seine Candice wohl nicht kennenlernen wollen.

Vor einigen Tagen ließ Lotto-König Chico die Liebes-Bombe platzen: Sein Herz gehört Candice! Glück im Spiel und Pech in der Liebe trifft auf Kürsat Y., so sein bürgerlicher Name, also nicht zu. Chicos neue Flamme arbeitet als Kommissarin bei der Dortmunder Polizei. Dass die zwei Turteltauben zueinander gefunden haben, war so nicht abzusehen: Immerhin hat Chico eine kriminelle Vergangenheit, ist vorbestraft und nahm Drogen.

+++Lotto-König „Chico“ bald bei RTL-Format mit seiner Liebsten? DAS sagt das Paar+++

Chico und Candice kannten sich schon vor seinem Lotto-Gewinn

Nach seinem Millionen-Lotto-Gewinn im September vergangenen Jahres krempelte Chico sein Leben um. Er genießt jetzt ein Leben im Reichtum und der Öffentlichkeit – und mit Freundin Candice an seiner Seite. Doch wie „Focus Online“ berichtet, kennen die zwei sich schon länger.

Sie begegneten sich damals bei einer Polizeikontrolle. Der Grund: Chico fuhr zu schnell durch eine 30er-Zone. Der damalige Kranführer war sofort hin und weg von der attraktiven, rothaarigen Polizistin. „Ich gucke sie an, und dann habe ich alles zugegeben. Sie haben eigentlich recht, Frau Beamtin, ich bin normalerweise nicht so. Können wir vielleicht einen Kaffee trinken?“, erinnert sich Chico zurück. Doch Candice gab ihm einen Korb.

Aus einem Kaffee wurde mehr

Und auch ein späterer Kontaktversuch bei Instagram blieb zunächst erfolglos. Nach seinem Lotto-Gewinn stimmte die Polizistin einem Date schließlich doch zu. Er sei einfach beharrlich gewesen. „Okay, komm ein Kaffee bringt dich nicht um“, habe sich Candice damals gedacht.

Doch aus einem Kaffee wurden schnell ganz viele Kaffees. Dabei habe sie eigentlich „keinen Bock“ auf ihn gehabt „vom Typen her“. „Aber irgendwann erzählte er mir seine Geschichte, seine Vergangenheit. Und ich habe mich dann wirklich nur zurückgelehnt und gedacht, krass.“

Mehr News:

Das ehrliche Geständnis von Candice

Doch eine wichtige Frage bleibt zu klären: Hätte Candice Chico auch getroffen, wenn er nicht im Lotto abgesahnt hätte? „Weiß ich nicht. Ich habe ihm gesagt, was ich nicht gewollt hätte, wäre ein Typ, der Drogen nimmt. Und die Frage ist halt, hätte er mit Drogen aufgehört, wenn er nicht im Lotto gewonnen hätte? Wenn er das, was er vor dem Lottogewinn gemacht hat, weitergemacht hätte, dann lautet die Antwort ganz klar nein“, wird Candice von „Focus Online“ zitiert. Doch das Geld spiele bei ihr keine Rolle. In der „Bild“-Zeitung betonte sie, dass sie finanziell unabhängig sei. Bleibt zu hoffen, dass das Liebesglück des ungewöhnlichen Paares noch lange anhält.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.