Lotto: Frau verliert fast über 80.000 Euro – wegen dieses dummen Missgeschicks

Das kennen wohl die meisten: Da liegt etwas Wichtiges irgendwo herum und ehe man sich versieht, gerät es in Vergessenheit. Sei es das Pausenbrot in der Tupperdose oder der Pfandbon von Kaufland, Rewe & Co. Genau das ist Margot Garstka aus Chicopee in Massachusetts passiert. Nur dass es bei ihr ein Lotto-Schein war, der ihr einen XXL-Jackpot versprach.

Im Mai 2024 erhielt sie nämlich im Rahmen einer Lotto-Aktion ein Freilos – und legte es einfach in eine Schublade. Und genau deswegen verlor sie beinahe über 80.000 Euro …

Lotto-Schein über 87.000 Euro: Sohn reagiert sofort

Der Lotto-Schein schlummerte viele Wochen lang in der Schublade, ohne dass Margot ihn beachtete. Doch dann machte ihr Sohn eine Entdeckung, die ihr Leben veränderte. Beim Fernsehen sah er eine Meldung über einen Lotto-Schein, der kurz davor war, seine Gültigkeit zu verlieren.

++ Mehr News: Lotto: Mann sahnt über 6 Millionen ab – die Bank nimmt ihm alles! „Leben zerstört“ ++

„Mama, du hast da doch noch einen Schein in der Schublade!“, erinnerte er sie laut „kurier.at“. Zusammen holten sie den Losschein hervor und prüften die Zahlen. Und siehe da: Die Frau aus den USA hatte tatsächlich 100.000 Dollar (etwa 87.087,15 Euro) gewonnen!

Margot Garstka will Gewinn teilen – „besonderer Moment“

So machte sich Margot Garstka am 15. April auf den Weg ins West Springfield Claim Center der Massachusetts State Lottery, um ihren Gewinn abzuholen. „Es war ein besonderer Moment“, erinnert sie sich. Und das Schöne daran ist?

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sie möchte das Geld nicht nur für sich selbst zurücklegen und ausgeben, sondern auch ihren Urenkeln eine kleine Unterstützung geben. Denn sie weiß, wie wertvoll solche Überraschungen sein können – und vor allem, wie wichtig die Familie ist.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos Lotto: Ein Spieler gewann 22 Millionen – und war nur fünf Jahre später tot. Was genau passiert ist, kannst du HIER nachlesen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.