Lotto-König Chico lässt bei Hochzeit die Korken knallen – „Meine Frau ist Türkin geworden“

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, schwebt seit seinem Lotto-Gewinn im vergangenen Jahr auf Wolke sieben. Seit der Dortmunder einen Jackpot mit rund zehn Millionen Euro geknackt hat, lebt der ehemalige Kranfahrer in Saus und Braus.

Doch Ferrari, Porsche, Rolex-Uhren und Luxus-Klamotten sind nur das eine. Vor kurzem hat der Lotto-Glückspilz auch die Liebe zu seiner neuen Flamme (36) öffentlich gemacht (mehr hier). Seitdem hat das Versteckspiel von Chico und der Dortmunder Polizistin Candice Newgas, wie die Frau an seiner Seite heißt, ein Ende. Wer den beiden über Instagram folgt, merkt schnell: Das neue Dortmunder Traumpaar ist unzertrennlich. Chico ist zwar jetzt gebunden, bleibt sich aber selbst treu, wie ein Video vom Wochenende beweist.

Lotto-Millionär Chico dreht Video „nur für meine Neider“

Wer seinen Luxus öffentlich zur Schau stellt, muss mit zahlreichen Reaktionen rechnen. Und die sind im Zweifel nicht nur positiv. Denn nicht jeder gönnt einem ehemaligen Häftling der JVA Dortmund das große Glück. Chico hat seinen eigenen Weg gefunden, um mit Anfeindungen fertig zu werden. Regelmäßig richtet der 42-Jährige das Wort direkt an seine „Neider“.

So auch am Wochenende, als sich der Mann aus der Dortmunder Nordstadt im feinen schwarzen Zwirn in seinem schwarzen Porsche auf den Weg zu einer Hochzeit machte – und zwar mit guter Laune bis in die Haarspitzen. So legte Chico gleich mal eine kleine Tanzeinlage auf das Straßenparkett. „Dieser Tanz geht an meine Neider. Ich lebe noch“, lautet die Botschaft an alle da draußen.

„Meine Frau ist jetzt Türkin geworden“

Doch nicht nur Chico sollte an diesem Samstagabend (19. August) das Tanzbein schwingen. Auch seine Freundin ließ sich nicht lange bitten und mischte sich unter die tanzende Menge auf einer türkischen Hochzeit.

Als sich die 36-Jährige elegant zu den orientalischen Klängen im großen Festsaal bewegt, hält Chico die Kamera drauf und kommentiert: „Ey Leute, meine Freundin ist jetzt Türkin geworden.“ Seine Freude über den Anblick ist dem Dortmunder mit türkischen Wurzeln dabei ins Gesicht geschrieben. Chico und Candice (C und C): Sie sind offensichtlich das neue Traumpaar aus Dortmund.