Lotto-König Chico mit großer Spenden-Aktion für Tiere in Not – mit IHM hat er nicht gerechnet

Und noch eine ganz andere Begegnung zauberte Kürsat Yildirim (Chicos bürgerlicher Name) ein Lachen ins Gesicht. So konnte der neureiche Dortmunder gleich mehrere Hunde namens Chico begrüßen. Der ehemalige Kranfahrer konnte kaum fassen, wie beliebt sein Spitzname unter Tierfreunden ist und ließ sich in einem Fall den Hunde-Pass zeigen. Und tatsächlich: Da stand es schwarz auf weiß. Einen kleinen Scherz konnte sich der gebürtige Türke dabei nicht verkneifen: „Ich hab jetzt einen neuen Pass. Ich bin Deutscher geworden.“ Ob Chico, Bello oder Caesar: Am Ende konnten sich alle über eine große Portion Hunde- oder Katzenfutter „auf Chicos und Abduls Nacken“ freuen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.