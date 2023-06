Dortmund: Schwerer Unfall bei illegalem Rennen! Vier Personen verletzt – Polizei-Einsatz!

Schwerer Unfall in der Dortmunder Nordstadt! In der Nacht zu Samstag (17. Juni) soll sich der Fahrer eines VW Golf R ein illegales Einzelrennen geliefert haben. Dabei soll es an der Kreuzung Grüne Straße/Schützenstraße gegen 2.24 Uhr zur heftigen Kollision mit einem unbeteiligten Fahrzeug gekommen sein.

Alle vier Insassen wurden bei dem Unglück verletzt, bestätigt ein Sprecher der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN am Samstagmorgen. Der Beifahrer des verunfallten Rennautos, ein 21-jähriger Mann, wurde dabei so schwer eingeklemmt, dass er von den Einsatzkräften befreit werden musste. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert. Der ebenfalls 21-jährige Fahrer des Unfallwagens trat dagegen direkt die Flucht an.

Dortmund: Autofahrer brettert über rote Ampel

Doch wie konnte zu diesem heftigen Unfall kommen? Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, soll der 21-jährige Fahrer eines sportlich anmutenden VW Golf R in der Nordstadt zunächst entgegen eine Einbahnstraße gefahren sein. Im Kreuzungsbereich Grüne Straße/Schützenstraße soll er dann eine rote Ampel ignoriert haben und mit hoher Geschwindigkeit darüber gebrettert sein.

Der 23-jährige Fahrer eines weiteren Fahrzeugs bekam an der Kreuzung zeitgleich grün und konnte eine Kollision mit dem VW nicht mehr verhindern. Er rammte den Golf an der Beifahrerseite. Er und seine ebenfalls 23-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Anders sah es dagegen im verunfallten Rennauto aus.

Der 21-jährige Beifahrer musste von Rettungskräften der Feuerwehr aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreit werden und trug schwere Verletzungen davon. Indes war der 21-jährige VW-Fahrer trotz leichter Verletzungen kurz nach dem Unfall geflohen. Er konnte wenig später von den Einsatzkräften gefasst werden.

Schützenstraße bis Samstagmorgen gesperrt

Die Polizei beschlagnahmte den VW Golf R. Ob es Hinweise darauf gibt, dass beide Insassen der Tuner Szene angehören, wollte man auf Nachfrage von DER WESTEN nicht bestätigen.

Die Schützenstraße musste nach dem Unfall aufgrund von Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Sie konnte laut einem Sprecher der Polizei Dortmund erst gegen 9 Uhr am Samstagmorgen wieder freigegeben werden.