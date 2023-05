Dortmund: Schon wieder illegales Autorennen – Crash gegen Garage mit drei Verletzten

Auf ein Neues! Mittlerweile scheinen sich jeden Monat Autofahrer in Dortmund illegale Rennen zu liefern. Im März wurden dabei sogar kleine Kinder verletzt und im April gab es erneut mehrere Verletzte.

Und nun ist es schon wieder passiert. Am Freitagabend (26. Mai) sollen sich zwei Volljährige in Dortmund bei einem Autorennen überschätzt haben. Einer krachte in eine Garage und verletzte sich ebenso wie ein weiterer Mitfahrer. Den ein Jahr jüngeren Beifahrer erwischte es allerdings schwer.

Dortmund: Drei Verletzte nach illegalen Autorennen auf Metro-Parkplatz

Auf dem Metro-Gelände an der Borussiastraße sollen sich die zwei 18-Jährigen aus Dortmund und Bochum ein riskantes Rennen geliefert haben. Dabei verlor der Dortmunder irgendwann in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und raste in eine Garage.

Er und ein ebenfalls 18 Jahre alter Insasse aus der Stadt kamen noch mit leichten Verletzungen davon. Der 17-jährige Beifahrer allerdings verletzte sich schwer. Rettungswagen mussten alle drei in umliegende Krankenhäuser transportieren.

Führerschein und Auto weg

Die Polizei hat im Anschluss die Führerscheine beider Fahrer beschlagnahmt und auch ihre Fahrzeuge sichergestellt. Wobei das Unfallfahrzeug gar nicht mehr funktionstüchtig aussah…

Illegales Rennen mit Totalschaden und drei Verletzten in Dortmund! Foto: Wickern / news4 Video-Line TV

Die komplette Motorhaube war bei dem Aufprall nach oben gerutscht, die Front komplett zerstört und beide Airbags ausgelöst worden.

Wie die Dortmunder Polizei am Sonntag (28. Mai) mitteilte, ergab sich bei dem illegalen Autorennen ein geschätzter Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.