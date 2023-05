Schwerte: Fürchterlicher Frontal-Zusammenstoß – drei Rettungshubschrauber im Einsatz

Fürchterlicher Unfall am Pfingstsonntag (28. Mai) in Schwerte im Kreis Unna! Feuerwehr- Polizei und drei Rettungshubschrauber eilten zur Einsatzstelle.

Nach ersten Informationen sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Vier Menschen wurden schwer verletzt.

Schwerte: Schwerverletzte aus Unfallwracks befreit

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 11.20 Uhr auf der Hagener Straße in Schwerte. Nach ersten Angaben der Polizei verlor eine 62-jährige Frau aus Hagen die Kontrolle über ihren Wagen. Wie es dazu kam, ist aktuell noch unklar. Auf jeden Fall stieß ihr Fahrzeug allem Anschein nach ungebremst frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Durch die gewaltige Wucht des Aufpralls wurden drei Insassen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Sie mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr mit schwerem technischen Gerät aus den Wracks befreit werden.

Schwerte: Drei Rettungshubschrauber landeten neben der Unfallstelle. Foto: Alex Talash Foto: Alex Talash

Die 62-jährige Hagenerin und die drei Insassen des anderen Autos erlitten schwere Verletzungen. Gleich drei Rettungshubschrauber landeten auf einem Feld neben der Straße, um Verletzte in Krankenhäuser zu fliegen. Die vierte Person wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein speziell geschultes Verkehrsunfall-Team der Polizei Dortmund hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Erst am Freitag (26. Mai) hatte es einen schweren Unfall in Schwerte gegeben. Gegen 15.50 Uhr stürzte ein 20-jähriger Fahrradfahrer aus Dortmund auf der Straße Reingsen bergab. In Höhe der Einmündung Papenberg kam ihm der Pkw eines 52-Jährigen aus Schwerte entgegen. Der Fahrradfahrer befürchtete einen Zusammenstoß, bremste daher sein Fahrrad stark ab und wich aus, wobei der 20-Jährige in einen Straßengraben geriet, stürzte und sich schwer verletzte. Der 52-Jährige wendete sein Fahrzeug und eilte dem 20-Jährigen zu Hilfe.