BVB-Sieg gegen Monterrey zeigt es deutlich – Dortmund kriegt altbekanntes Problem nicht in den Griff

Borussia Dortmund steht im Viertelfinale der Klub-WM! Dank eines Doppelpacks von Serhou Guirassy gewinnt der BVB das Achtelfinale gegen den mexikanischen Top-Klub CF Monterrey mit 2:1. Mit dem Sieg darf sich Schwarz-Gelb unter anderem über weitere beachtliche Einnahmen freuen.

Und doch trübt der Auftritt des BVB den Einzug in das Viertelfinale der Klub-WM. Denn die Leistung der Borussen – insbesondere nach der ersten halben Stunde – wirft Fragen auf. Die Fans stehen vor einem Rätsel.

BVB erneut mit krassem Leistungsabfall

Minute 14 und Minute 24, zweimal war Karim Adeyemi der Vorlagengeber, zweimal netzte Top-Stürmer Guirassy ein. Der 29-Jährige brachte sein Team mit den beiden Toren früh auf die Siegerstraße und unterstrich einmal mehr, dass er für Schwarz-Gelb „nicht zu ersetzen“ ist, wie Niko Kovac selbst schon vor dem Spiel betonte.

Nach einer halben Stunde sah es also so aus, als würde Schwarz-Gelb locker in das Viertelfinale einziehen. Dortmund hatte das Spiel im Griff, kam immer wieder in das letzte Drittel und ließ hinten nicht allzu viel zu. Doch das änderte sich noch in der ersten Hälfte. Nach der Pause wurde das Spiel gegen Monterrey dann endgültig zur Zitterpartie.

++ Nach Dortmund – Monterrey ist es amtlich – Serhou Guirassy beschert BVB satten Geldregen! ++

Die Kovac-Elf konnte nicht an die ersten 30 Minuten, in denen der BVB einen guten Fußball zeigte, anknüpfen. Die Mexikaner wurden stärker und stärker, kamen kurz nach der Halbzeit zum Anschlusstreffer und erzielten später gar einen zweiten Treffer, der aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Guirassy und Co. brachten den Sieg über die Zeit, doch die zweite Hälfte war aus BVB-Sicht eine große Enttäuschung.

Fans können Leistungsabfall nicht verstehen

Es ist ein leidiges Thema, das Borussia Dortmund seit Jahren begleitet: Maximal eine Halbzeit ist gut, der Rest des Spiels oft zum Vergessen. So war es auch gegen Monterrey. Konstant über 90 Minuten konzentriert spielen und eine gute Partie abliefern? Bei Schwarz-Gelb ist das eine Seltenheit. Und die Fans der Westfalen sind dieses Thema langsam satt. „Wie kann es sein, dass die nicht einmal über 90 Minuten ein gutes Spiel zeigen können?“, fragte ein Fan stellvertretend für viele Leidensgenossen auf „X“.

Weitere News:

Nach dem Spiel äußerte sich BVB-Keeper Gregor Kobel zu dem Thema. „Der Gegner hat nichts mehr zu verlieren. Wir wissen, es ist ein Do-or-die-Spiel, ein Finalspiel. Da kannst du befreiter aufspielen“, so der Schweizer. Der Torhüter begründet das Kippen des Spiels damit, dass es sich in Partien dieser Art um „ein unterbewusstes Ding“ handeln würde. Allerdings hat Schwarz-Gelb auch in andere Partien und Wettbewerben – beispielsweise in der Bundesliga – mit dem gleichen Problem zu kämpfen.