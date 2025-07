Nach Dortmund – Monterrey ist es amtlich – Serhou Guirassy beschert BVB satten Geldregen!

Serhou Guirassy macht, was Serhou Guirassy am besten kann! Der Stürmer liefert weiterhin Tore wie am Fließband, rettete den BVB schon in der abgelaufenen Saison in einigen Spielen. Darauf kann sich Schwarz-Gelb auch bei der Klub-WM verlassen, der 29-Jährige ist und bleibt die Lebensversicherung der Borussia!

Das zeigte er in Achtelfinale der Klub-WM gegen CF Monterrey (2:1) einmal mehr eindrucksvoll. Guirassy traf früh in Halbzeit eins doppelt, brachte sein Team so auf die Siegerstraße. Der BVB profitiert aufgrund der nächsten Guirassy-Gala in vielerlei Hinsicht.

Guirassy lässt die BVB-Kasse klingeln

Borussia Dortmund steht im Viertelfinale der Klub-WM! Die Mannschaft von Niko Kovac hat sich gegen den mexikanischen Top-Klub durchgesetzt, musste dabei vor allem in Halbzeit zwei aber mächtig zittern. Einmal mehr kann sich der BVB bei Guirassy bedanken – der Stürmer sicherte Dortmund nicht nur das Weiterkommen, sondern bescherte dem Klub auch etliche Millionen.

Die FIFA sorgte schon vor Beginn der Klub-WM für Aufregung, als die Preisgelder für das Turnier publik wurden. Bei dem in den USA stattfindenden Turnier können die Teams mächtig absahnen – das gelingt Borussia Dortmund bis dato. Für die Teilnahme hat Schwarz-Gelb bereits über 20 Millionen Euro bekommen, für die beiden Siege in der Gruppenphase etwas mehr als drei Millionen Euro, für den Einzug in die K.-o.-Runde noch einmal über sechs Millionen Euro.

Doch nun der Hammer: Dank des Sieges im Achtelfinale gegen Monterrey kann Schwarz-Gelb noch einmal über zehn Millionen Euro einstreichen – Guirassy sei Dank! Nach vier mäßigen Spielen gegen vier nicht allzu große Gegner hat Schwarz-Gelb also bereits knapp 40 Millionen Euro eingenommen.

Wiedersehen mit Real Madrid

Mit drei Toren hat Guirassy einen großen Anteil an dem Erfolg und den Einnahmen des BVB bei der Klub-WM. Vor dem Spiel betonte Kovac, dass der Angreifer für das Team „nicht zu ersetzen“ sei. Den Beweis dafür lieferte der Ex-Stuttgarter nur wenige Stunden später eindrucksvoll.

Weitere News:

So kommt es nun einmal mehr zu einem besonderen Spiel: Der BVB muss gegen Real Madrid ran, im Viertelfinale der Klub-WM warten die „Königlichen“. Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2024 gewannen die Spanier mit 5:2 – damals trafen beide Team in der Champions-League-Gruppenphase aufeinander. Jetzt geht es um den Einzug ins Halbfinale – ein Sieg würde Schwarz-Gelb noch einmal knapp 17 Millionen Euro mehr einbringen.