Dortmund: Zwei fürchterliche Unfälle mit Verletzten – Polizei hat einen dramatischen Verdacht

Auf der Suche nach dem großen Adrenalin-Kick lassen sich vorwiegend junge Menschen immer wieder zu illegalen Rennen verleiten. In der Nacht zu Samstag (29. April) kam es offenbar gleich zu zwei verbotenen Rennen in Dortmund – und beide Male krachte es.

Wie gefährlich das Fahren mit stark überhöhten Geschwindigkeiten im Straßenverkehr ist und wie das enden kann, erfuhren die beiden Raser in Dortmund am eigenen Leib. Beide Fahrer verletzten sich bei den Unfällen – und ihre Beifahrer gleich mit.

Dortmund: Ohne Lappen und unter Drogeneinfluss am Steuer

Der erste Notruf erreichte die Polizei um 1.48 Uhr: Eine Zeugin berichtete über einen Unfall auf der Derner Straße/Ecke Osterfeldstraße. Eine abgeknickte Ampel lag auf der Straße sowie etliche Trümmerteile eines Golf GTI. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 24-jährige GTI-Fahrer auf nasser Straße beim Abbiegen in die Osterfeldstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Er selbst und ein weiterer Insasse erlitten leichte Verletzungen. Der Beifahrer vorn musste mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zudem stand der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Drogen. Der 24-Jährige hätte nicht mal hinter dem Steuer sitzen dürfen, denn eine Fahrerlaubnis besitzt der Dortmunder nicht. Er gab an, derzeit begutachtet zu werden, ob er zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet ist. Die Polizei ermittelt bereits gegen ihn wegen Teilnahme an einem verbotenen Rennen. Seinen Lappen wird er nach diesem Vorfall so schnell wohl nicht wiedersehen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 50.000 Euro. Die Fahrt des 24-Jährigen löste umfangreiche Reparatur-, Sicherungs- und Reinigungsarbeiten aus.

Noch mehr Meldungen:

Auto überschlagt sich und landet auf dem Dach

Auch bei dem zweiten Unfall besteht der Verdacht, dass der Fahrer ein verbotenes Rennen fuhr. Ein 20-jähriger Fahrer beschleunigte einen VW Golf R um 4.37 Uhr auf der Deutschen Straße so stark, dass er im Bereich Bayrische Straße die Kontrolle verlor. Infolgedessen überschlug sich der Golf und landete auf dem Dach. Der Fahrer und seine beiden Insassen (21, 22) wurden leicht verletzt.

Heftiger Unfall in Dortmund: Auto landet auf dem Dach. Foto: News 4

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und das Smartphone des Fahrers. Der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Insgesamt kam die Polizei am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag in Dortmund auf eine erschreckende Bilanz: Bei 1406 gemessenen Fahrzeugen kam es insgesamt zu 174 Tempo-Verstößen.