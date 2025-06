Aldi, Kaufland & Co. senken erneut Preise – doch ein beliebtes Produkt wird immer teurer

Da reibt man sich aber die Augen! Wer bei Aldi, Kaufland und anderen Märkten oft und gern einkauft, ärgert sich über Preise, die immer weiter steigen. Fast nichts ist mit der Zeit günstiger geworden – bis jetzt. Denn viele namhafte Discounter wie Aldi oder Supermärkte wie Kaufland senken die Preise für etliche Lebensmittel, Pflegeprodukte und sogar Tiernahrung.

Das Beste: Kunden können sich über weitere Ersparnisse freuen! Denn Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, Penny und Norma kündigen erneute Preissenkungen für verschiedene Produkte an. Je Artikel fallen die Einzelpreise um bis zu zwanzig Cent. Den Anfang hat Aldi gemacht – und alle anderen Konkurrenten ziehen sukzessive nach (wir berichteten)…

Aldi, Kaufland & Co. senken erneut Preise

Das bestätigte auch ein Kaufland-Sprecher. „Da wir immer zeitnah auf die Preissenkungen der Discounter reagieren, haben wir auch in diesem Fall innerhalb weniger Stunden die entsprechenden Preise eins zu eins angepasst“, erklärte er gegenüber „Bild„. So sind in sämtlichen Märkten ähnliche Produkte von Preissenkungen betroffen. Jetzt können Kunden bei Süßigkeiten, aber auch Tee und Konserven sparen.

Doch eine bittere Pille müssen Kunden dann doch schlucken. Denn obwohl etliche Produkte und Gattungen günstiger werden, wird Schokolade teurer! Denn noch immer sind Kakaobohnen für die Süßwarenhersteller teuer, sie geben die hohen Kosten demnach an die Kunden weiter, die Schokolade kaufen wollen.

Schokolade wird immer teurer

Dass der Preis für Kakaobohnen so hoch ist, liegt an verschiedenen Gründen. Zum einen sind in der Elfenbeinküste in Westafrika Wetterextreme zu verzeichnen, darunter Starkregen, Stürme und auch Trockenperioden. Das beeinträchtigt den Anbau und die Ernte erheblich. Die Elfenbeinküste und Ghana sind verantwortlich für 70 Prozent der weltweiten Produktion von Kakaobohnen.

Auch niedrige Lagerbestände und gestörte Lieferketten sind Gründe dafür, warum Schokolade so teuer ist. Bleibt zu hoffen, dass bald auch der Weltmarktpreis für Kakaobohnen sinkt – damit es die lang ersehnten Preisnachlässe auch für Schokolade zu verzeichnen gibt.