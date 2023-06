Dortmund: Brennpunkt Nordstadt – Polizeipräsident reagiert mit klarer Ansage auf scharfe Vorwürfe

Wie steht es um die Nordstadt in Dortmund? In letzter Zeit hatten sich Geschäftsleute über die Zustände in dem Stadtteil beschwert. Hat die Polizei den Kampf gegen die Kriminellen etwa aufgegeben?

Nun hat sich erneut der Dortmunder Polizeipräsident zum Thema geäußert und erklärt, wie es in den kommenden Wochen in der Nordstadt weitergehen soll und was die Polizei für Maßnahmen ergreift.

Dortmund: Große Probleme in der Nordstadt?

Laut den Aussagen einiger Geschäftsmänner gibt es in der Dortmunder Nordstadt einige Probleme. Sie berichten, dass sie bei Notrufen in den vergangenen Monaten von der Leitstelle vertröstet worden seien, etwa, weil es nicht genügend Streifenwagen geben solle. Sie fühlen sich demnach allein gelassen (hier mehr>>>).

++ Dortmund: Großkreutz und Podolski eröffnen Laden in der Stadt – wird ER ihr bester Kunde? ++

In der vergangenen Woche hat sich Polizeipräsident Gregor Lange bei einem Besuch des Wachbereichs Nord ein Bild von der Lage vor Ort gemacht, da sich Anwohner und Geschäftsleute über offen sichtbare Kriminalität beschwert hatten. Nun werden Maßnahmen ergriffen, heißt es von der Polizei Dortmund.

Dortmund: Polizei ergreift Maßnahmen in der Nordstadt

Nun wurden für die kommenden Wochen weitere Schwerpunkteinsätze angekündigt. Bürger können zwischen 12 Uhr und 20 Uhr eine mobile Wache aufsuchen. Außerdem soll es durch offene und verdeckte Kräfte zu einer konsequenten Strafverfolgung kommen. Der Polizeipräsident hat mit Start am 5. Juni eine vierwöchige strategische Fahndung für Bereiche der nördlichen Innenstadt angeordnet.

Weitere spannende News:

Wegen dieser kann die Polizei zur Verhütung von Straftaten von erheblicher Bedeutung Personen im öffentlichen Verkehr anhalten und Fahrzeuge sowie mitgeführte Gegenstände in Augenschein nehmen. Bleibt abzuwarten, ob die ergriffenen Maßnahmen eine positive Wirkung zeigen.