Dortmund: Großkreutz und Podolski eröffnen Laden in der Stadt – wird ER ihr bester Kunde?

Borussia Dortmund und der 1. FC Köln verbindet seit Jahren eine innige Fan-Freundschaft. Sie hätte noch intensiver werden können, hätte der FC am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison das Unentschieden gegen die Bayern halten können. Dann hätte der BVB die lang ersehnte Deutsche Meisterschaft endlich wieder in den Ruhrpott holen können. Doch der Treffer von Jamal Musiala ließ die Träume der Borussen in letzter Sekunde platzen.

Weil den Kölnern ihr Einsatz im Duell gegen die Bayern allerdings nicht abzusprechen war, gibt es keinen Anlass für Groll bei den Fans von Borussia Dortmund. Zumal der BVB es am letzten Spieltag selbst in der Hand hatte. Die Saison ist nun abgehakt – und die Freude über eine Kooperation zweier Legenden der beider Traditionsvereine auf dem Dortmunder Stadtgebiet steigt.

Dortmund: Großkreutz und Podolski machen neuen Laden auf

Schon im vergangenen September pfiffen es die Spatzen von den Dortmunder Dächern. Damals verdichteten sich die Hinweise, dass BVB-Legende Kevin Großkreutz gemeinsame Gastro-Sache mit dem ehemaligen FC-Star Lukas Podolski machen wolle. Den „Ruhrnachrichten“ zufolge planten die beiden Ex-Weltmeister von 2014 die Eröffnung einer Eisdiele im Dortmunder Kreuzviertel.

Demnach sollte direkt gegenüber des ehemaligen BVB-Fan-Treffpunkts „Hubertus Grill“ die dritte Filiale der Podolski-Kette „Ice Cream United“ eröffnen. Nach den beiden Kölner Filialen am Humarkt und im Belgischen Viertel soll sich Lukas Podolski beim Auswärtsspiel im Ruhrpott Kevin Großkreutz ins Boot genommen haben. Beide vereint nicht nur die Liebe zum Ball, sondern auch die gemeinsamen Erfolge im DFB-Trikot. Unter dem Motto „Gib mir die Kugel. Auch wenn’s gar keine ist“ wollen die beiden nun auch auf der Gastro-Ebene Erfolg haben.

Hier eröffnen die Ex-Weltmeister ihre Eisdiele

Passend zum Sommer-Wetter soll der neue Laden mit der kalten Erfrischung auch schon bald an der Lindemannstraße eröffnen. Laut dem Portal „neueroeffnung.info“ soll es im Laufe des Junis soweit sein. Ein BVB-Star dürfte sich darüber besonders freuen: Youssoufa Moukoko.

Der Youngster war bereits in der Vergangenheit zu Gast in einer der Kölner Filiale und wird sich nun über den kurzen Weg zur Eisdiele seines Vertrauens freuen.

Wann genau die Dortmunder die neue Filiale besuchen können, ist noch unklar. Offiziell ist das Eröffnungsdatum noch nicht bestätigt.