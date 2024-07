Dortmund: EM-Star mischt sich unters Volk – irre, was Oranje-Fans mit ihm machen

Dortmund ist am Mittwoch (10. Juli) von einer Lawine von Fußballfans überrollt worden. Für das EM-Halbfinale zwischen Niederlande und England reisten allein bis zu 100.000 Fans aus dem Nachbarland an.

Die Fans der Elftal verwandelten die Stadt in ein oranges Farbenmeer. Zehntausende nahmen am Fan-Marsch in Richtung Stadion von Borussia Dortmund teil. Es sollte ein Aufzug werden, den die Stadt in der Form noch nie gesehen hatte, wie diese Bilder beweisen:

Und auch in den Fan-Zonen spielten sich irre Szenen ab.

Dortmund: EM-Star in Fan-Zone

Es war die absolute Oranje-Invasion in Dortmund. Dazu noch rund 25.000 Engländer in der Ruhrgebietsstadt. Das alles bei einer Stadionkapazität von 62.000 Zuschauern. Kein Wunder also, dass die Stadt auch rund um das Spiel aus allen Nähten platzte. So waren die Kapazitäten auch in den Fan-Zonen schnell erreicht. Der Friedensplatz musste schon am frühen Nachmittag abgeriegelt werden – mit teilweise dramatischen Folgen (alles dazu hier >>>).

Wer es in die kleinere der beiden Fan-Zones geschafft hatte, konnte sich nicht nur darüber freuen, das Spiel gemeinsam mit tausenden Oranje-Fans zu schauen. Die Veranstalter heizten der Menge auch mit einem bunten Rahmenprogramm ein. Zur Feier des Tages sollte sich auch noch einmal ein Mann in Dortmund die Ehre geben, der über Nacht zum Gesicht der EM wurde: André Schnura.

EM-Saxophonist kaum wiederzuerkennen

Der Musiker, der mit seinem Saxophon die Fans bei Deutschland-Spielen eskalieren ließ, hatte seine Fans abstimmen lassen, ob er zum Halbfinale nach Dortmund kommen solle. Das Ergebnis war eindeutig (hier mehr Details >>>). Und so mischte sich André Schnura am Mittwochabend unter das Oranje-Partyvolk.

Und der Saxophonist hatte sich für seinen Auftritt etwas ganz Besonderes ausgedacht. So war er zunächst wie gewohnt im Deutschland-Trikot auf der Bühne. Doch dann riss er sich das Textil vom Leib. Darunter? Ein Oranje-Trikot. Und so löste der EM-Star auch unter den Niederländern maximale Ekstase aus. Die gutgelaunten Fans ließen sich dann auch nicht zwei Mal bitten und schmückten André Schnura unentwegt. Königliche Robe, Schal, Fahne, eine Krone und zwischendurch auch ein wilder Hut. Ein Fan ließ sich sogar dazu hinreißen, den Saxophonisten mitten im Auftritt im Gesicht zu schminken.

André Schnura spielte vor dem EM-Halbfinale in Dortmund. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

André Schnura nahm all das gelassen zur Kenntnis. Mit Fans in Ekstase kennt sich der Star der EM mittlerweile aus. Sein Kommentar zum Trikotwechsel in Dortmund: „We don’t care about the color of a shirt or the color of anything else.“ (Uns ist die Farbe des Trikots oder die Farbe von allem anderen egal.) – eine Botschaft der Liebe und Weltoffenheit in schwierigen Zeiten.