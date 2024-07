Dortmund: Irre Szenen bei Niederlande – England! Mit IHM hat keiner gerechnet

Dieser Tag wird in Dortmund in die Geschichtsbücher eingehen. Zum EM-Halbfinale zwischen Niederlande und England rechnete die Polizei im Vorfeld mit mehr als 100.000 Fußball-Anhängern. Allein 80.000 Oranje-Anhänger sollten es sein – eine regelrechte Invasion (mehr dazu hier >>>).

Viele der niederländischen Fans machten sich mit dem Auto auf den Weg, um den kurzen Weg über die Grenze zu bewältigen. Doch das sollte schon am Vormittag zu Problemen führen (hier mehr Details >>>). Wer es nach Dortmund schafft, den erwartet Spektakuläres. Erst ein Fan-Marsch mit geschätzten 70.000 Fans. Später will einer den Fußball-Fans einheizen, mit dem vorher niemand gerechnet hat.

Dortmund: Der Wahnsinn hat einen Namen

Nach links – nach rechts – noch einmal nach links – und dann völlige Ekstase. Die Oranje-Fans haben bei dieser EM ordentlich abgeliefert. Ob Hamburg, Leipzig, Berlin oder München. Überall, wo die Niederlande ihre Spiele ausgetragen hat, herrschte maximale Partystimmung. Zum Halbfinale geht es für die Elftal nach Dortmund – und damit das erste Mal nach NRW.

Auch interessant: Dortmund schließt Westfalenpark – nur SIE kommen rein

Einer, der ebenfalls zum Party-Symbol der EM wurde, ist André Schnura. Der Saxophonist im Deutschland-Trikot hat die Fans bei den Deutschland-Spielen mit seinen Musik-Einlagen völlig in seinen Bann gezogen. Für das Achtelfinale der DFB-Elf gegen Dänemark war der Partykönig der EM bereits nach Dortmund gereist. Ist die EM damit auch für André Schnura vorbei?

Mitnichten! Nach dem bitteren Ausscheiden der Elf von Julian Nagelsmann gegen Spanien ließ er seine Fans bei Instagram abstimmen, ob er zum Halbfinale noch einmal in den Ruhrpott kommen soll. Das Ergebnis konnte eindeutiger nicht sein.

André Schnura kommt wieder nach Dortmund. Foto: Christoph Schmidt / dpa

Hier spielt der Saxophonist in Dortmund

„Einfach fast 100k mit Ja abgestimmt. Hilfe… Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig“, so André Schnura bei Instagram, der außerdem ankündigte, um 18 Uhr am Lidl-Stand bei der Fanzone auf dem Friedensplatz in Dortmund aufzutreten. Fans von Oranje und der Three Lions können sich also auf ein Spektakel freuen.

Mehr Themen:

Es wird nicht der letzte Auftritt von André Schnura in Dortmund bleiben. Im Rahmen seiner Tour spielt der Saxophonist am 11. Oktober im FZW.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Botschaft: „Lass mal treffen und komplett eskalieren!“