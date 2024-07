Dortmund schließt Westfalenpark – nur SIE kommen rein

Der Westfalenpark in Dortmund ist für viele ein wichtiger Ort, um sich dem Alltag zu entziehen und ein wenig Kraft zu tanken. Doch in der nächsten Zeit könntest du vor verschlossener Tür stehen…

Wer dem Westfalenpark in Dortmund regelmäßig einen Besuch abstattet, der sollte jetzt besser weiterlesen, denn: Der Westfalenpark Dortmund bleibt am Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli, bis 15 Uhr geschlossen. Danach ist der Eintritt an beiden Tagen nur mit einem gültigen Konzertticket möglich, wie die Stadt Dortmund auf ihren Kanälen bekanntgibt. Es kommen also nur Besitzer dieser Karten in den Park hinein.

Pro Person maximal zwei Ticketkäufe möglich

Seit dem 1. Juli 2024 kannst du die Tickets für die Konzerte von Clueso (12. Juli) und den Fantastischen Vier (13. Juli) bei der Stadt Dortmund erwerben. Doch Achtung: der Platz ist begrenzt, weswegen Tickets gegen eine Servicegebühr von 5 Euro erworben werden müssen. Bus und Bahn sind dabei inklusive. Pro Person sind maximal zwei Ticketkäufe möglich. An die Tickets kommst du hier>>>

Während der gesamten EM 2024 bietet Dortmund ein Rahmenprogramm auf dem Friedensplatz und im Westfalenpark. Zu den Highlights gehören dabei auch die zwei Konzerttage am 12. und 13. Juli im Westfalenpark.

Nicht nur Fußball-Fans kommen im Westfalenpark auf ihre Kosten

Bevor am 14. Juli das EM-Finale ausgetragen wird, ruht der Ball für einige Tage. In dieser Zeit bietet die Stadt Dortmund auf der Public Viewing-Fläche im Westfalenpark zwei reine Konzerttage mit prominenten Headlinern. Am Freitag, 12. Juli, treten Clueso, Michael Schulte, „Die Lärmer“ (ehemals „Luxuslärm“) und Schwarzpaul auf. Am Samstag, 13. Juli, sind es „Die Fantastischen Vier“, Alice Merton und Muuske. In diesen Tagen kommen also nicht nur Fußball-Fans im Westfalenpark auf ihre Kosten.