Borussia Dortmund: Aus und vorbei! Juwel-Abgang ist offiziell

Einst gehörte der BVB zu den beliebtesten Mannschaften für junge Talente, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln und zu Profis zu werden. Davon ist bei Borussia Dortmund mittlerweile kaum mehr was zu sehen.

Denn immer mehr Talente verlassen Borussia Dortmund. So ist es auch bei einem der talentiertesten Juwelen der Fall. Am Mittwoch (16. Juli) verkündete der BVB den Abschied von Tyler Meiser. Er wechselt zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Borussia Dortmund verkündet nächsten Talente-Abgang

2020 wechselte Tyler Meiser von der SV Elversberg in die Jugend-Abteilung von Borussia Dortmund. Dort durchlief der Deutsch-Amerikaner alle Nachwuchsteams des BVB und rückte sogar in den Kader der U23 von Mike Tullberg. Doch in den vergangenen Wochen trat Meiser an die Verantwortlichen heran und wollte den Verein wechseln, erklärt der Revierklub.

Diesem Wunsch hat der BVB entsprochen, jetzt wurde der Abschied des 18-Jährigen verkündet. Meiser wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Dort ist der Youngster zunächst für die U23 vorgesehen, hat aber durch seinen langfristigen Vertrag die Möglichkeit, schon im kommenden Jahr bei den Profis zu spielen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Tyler für Borussia Mönchengladbach und den von uns aufgezeigten Weg entschieden hat“, sagt Gladbach-Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller. „Er hat sowohl im Verein als auch international mit starken Leistungen überzeugt – umso schöner, dass wir ihn nun für Borussia gewinnen konnten. Tyler passt menschlich hervorragend zu uns und bringt als Innenverteidiger ein spannendes Gesamtpaket mit. Er ist auf beiden Positionen im Abwehrzentrum einsetzbar. Wir werden ihn gezielt fördern, um ihn auf die Anforderungen im Profibereich vorzubereiten.“

Fehlende Perspektive beim BVB

Doch warum plötzlich der Abschied? Meiser fehlte bei Borussia Dortmund die Perspektive. Bei den Gladbachern soll er nach und nach an die Profis herangeführt werden, was beim BVB anscheinend nicht möglich war.

Es ist nicht der erste Abgang eines Talents aus der Jugendabteilung der Dortmunder. In den vergangenen Jahren gab es immer mehr junge Spieler, die aus der Revierstadt geflüchtet sind. Neben Meiser könnte bald auch Cole Campbell gehen. Ob bei den BVB-Bossen die Alarmglocken schon klingeln?