Dortmund: England-Fans umzingeln Polizisten – unfassbar, was sie mit ihm vorhaben

Dortmund ist am Mittwoch (10. Juli) komplett überrannt worden. Für das EM-Halbfinale zwischen Niederlande und England sind allein bis zu 100.000 Fans aus dem Nachbarland über die Grenze nach NRW gekommen.

Die Engländer sollten eindeutig in der Unterzahl bleiben. Auf jeden Fan von der Insel kamen schätzungsweise vier bis fünf Oranje-Anhänger. Doch das sollte die Laune der englischen Fans nicht trüben. Und das nicht nur, weil sie am Ende durch den Last-Minute-Sieg der Three Lions jubeln konnten. Schon vorher sollten die Engländer für reichlich Aufsehen sorgen.

Dortmund: England-Fans umzingeln Polizisten

Es war einer der größten Einsätze aller Zeiten für die Polizei Dortmund. Zig Einsatzkräfte waren über die ganze Stadt verteilt, um für die Sicherheit der Fans zu sorgen. Ein Beamter sollte dabei unfreiwillig ganz besondere Aufmerksamkeit genießen.

Bei seinem Anblick staunten die englischen Fans nicht schlecht. Sie machten unter den Polizisten einen Beamten aus, der sie an Gareth Southgate erinnerte. Vollbart, kurzes Haar mit Seitenscheitel nach links, dazu eine bestechend ähnliche Kopfform: Die Ähnlichkeit mit dem englischen Nationaltrainer war nicht von der Hand zu weisen.

Führt Gareth Southgate ein Doppelleben als Polizist in Dortmund? Foto: IMAGO/Matthias Koch/Sebastian Räppold

Und so kam es, wie es bei englischen Fans kommen musste. Die Männer von der Insel umzingelten den Polizisten und besangen ihren „Coach“ lautstark mit einer veränderten Version des Atomic-Kitten-Hits „Whole again“, wie dieses Video zeigt:

Dem Polizisten schien der Fokus auf ihn dann doch etwas unangenehm. Ein Kollege im Hintergrund allerdings war reichlich amüsiert und nahm das bunte Treiben für die Nachwelt auf. Und jetzt alle:

“Looking back on when we first met; I cannot escape and I cannot forget. Southgate, you’re the one; you still turn me on. Football’s coming home again.”