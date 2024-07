Ed Sheeran bei England-Sieg in Dortmund – Fans baff, welcher Superstar in seiner Nähe war

Er hat es wieder getan. Ed Sheeran ist beim Last-Minute-Sieg von England über die Niederlande in Dortmund (hier der ganze Wahnsinn zum Nachlesen im Live-Ticker >>>) erneut im Stadion gesichtet worden. Schon beim Achtelfinal-Triumph der Three Lions gegen die Slowakei auf Schalke hatte sich der britische Sänger als Glücksbringer erwiesen (hier mehr Details >>>).

Dieses Mal sollte Ed Sheeran nicht der einzige Superstar sein, der die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate von der Tribüne aus unterstützte. Wenige Reihen hinter dem 33-Jährigen saß ein anderer Superstar umringt von einer Vielzahl von Fußballgrößen.

Ed Sheeran hatte auch in Dortmund Grund zum Jubeln. Foto: IMAGO/HMB-Media

Ed Sheeran bei England-Sieg in Dortmund in illustrer Gesellschaft

Trainer-Legende Arsene Wenger, die ehemaligen England-Nationalspieler Rio Ferdinand und Sol Campbell, die ehemalige Nationalspielerin und EM-Botschafterin Célia Šašić oder Weltmeister und EM-Turnierleiter Philipp Lahm. Beim Halbfinal-Duell zwischen der Niederlande und England hat sich das Who-is-Who des Weltfußballs auf der Ehrentribüne versammelt.

Unter die Fußballgrößen mischte sich jedoch auch eine Dame, die Fußball-Fans eher nicht mit dem runden Leder in Verbindung gebracht hätten: Superstar Adele. Doch die in Tottenham geborene Sängerin erwies sich als leidenschaftliche Anhängerin und feuerte die Three Lions von der Ehrentribüne aus an.

Sängerin Adele beim England-Spiel in Dortmund. Foto: IMAGO/ActionPictures

Oranje im Tal der Tränen

Der Auflauf der Stars sollte das Team um die Superstars Harry Kane und Jude Bellingham offenbar beflügeln. Bei ihrer bisher besten Turnierleistung glichen die Engländer den frühen Rückstand durch Harry Kane per Elfmeter aus. In der Nachspielzeit sorgte Ollie Watkins dann für die völlig Ekstase bei den Fans von der Insel.

Die Niederländer mussten sich hingegen aus dem Turnier verabschieden. Sehr zum Leid der aus dem Nachbarland mitgereisten Fans. Die geschätzt 80.000 Niederländer sollten Dortmund komplett in Oranje hüllen und sorgten beim Fan-Marsch zum Stadion für überragende Stimmung:

In der Stadt kam es allerdings auch zu hässlichen Szenen (mehr zu den Ausschreitungen hier >>>).

„Man muss das auch in Relation sehen“, ordnet Polizeiführer Achim Stankowitz die Auseinandersetzungen ein: „Das Gros der Menschen ist völlig friedlich geblieben und darüber freuen wir uns. Dass es an ein paar Orten zu Auseinandersetzungen kommt, ist bei so einer großen Menschenmenge und den Emotionen bei einer Fußballbegegnung kaum zu verhindern.“