Guns N’Roses: Fans wollen Megastars in Düsseldorf nah kommen – damit haben sie nicht gerechnet

Die meisten Rock-Fans kennen Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer und Melissa Reed. Immerhin sind dies die bekannten Mitglieder der Hardrock-Band Guns N‘ Roses. Und jetzt kehrten sie nach Düsseldorf zurück und sorgten für eine tobende Halle.

Doch was die Fans kurz vor dem Konzert erlebten, löste Trauer und Wut aus – viele waren enttäuscht und eines war klar: Damit hatten sie nicht gerechnet.

Düsseldorf: Guns N‘ Roses ist auf Tournee

Mit 100 Millionen verkauften Tonträgern und Hits wie „Paradise City“ oder „November Rain“ in der Tasche gehen Guns N‘ Roses auf große Europa-Tournee. Seit dem 23. Mai ist die Rockband unterwegs und sorgt nicht nur in Bulgarien, Luxemburg, Spanien, Großbritannien, Dänemark und anderen Ländern für schreiende Fans, sondern auch in Düsseldorf.

Genau dort trat die Rockband am 18. Juni auf. Und wie es sich für waschechte Stars gehört, reisten sie bereits einige Tage vorher an, um sich vorzubereiten, zu üben oder um zu shoppen. Dabei übernachteten die US-Stars standesgemäß im Breidenbacher Hof an der Königsallee.

++ Konzerte in NRW: Guns N’ Roses, Robbie Williams, Ed Sheeran, Billie Eilish … ++

Bereits am 16. Juni fuhren mehrere Fahrzeuge mit getönten Scheiben vor. Die Fans und Fotografen, die sich extra am Hotel versammelt hatten, um ihre Idole zu sehen, waren sich sofort sicher: Das sind Guns N‘ Roses! Ihre Hoffnung: ein gemeinsames Foto mit der Band und eventuell sogar ein Autogramm.

Große Fan-Enttäuschung: Keine Autogramm-Stunde vor dem Hotel

Doch alles kam anders als gedacht: Die Fahrzeuge fuhren laut „rp-online“ sofort in die Tiefgarage und hielten nicht an. Immerhin konnten sich die Fans in Düsseldorf am 18. Juni über ein Foto der Band auf der Bühne freuen.

Mehr News aus Düsseldorf:

Und wer das Konzert verpasst hat, kann sich freuen. Die Band tritt noch weitere Male in Deutschland auf: einmal in München am 20. Juni und schließlich am 31. Juli auf dem legendären Wacken Open Air.